Neues Deutschland Trikot 2026 im Basketball: Welt- und Europameister Deutschland spielt künftig in adidas

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat sich einen neuen Ausrüster gesichert: Ab 2026 wird der Sportartikelriese adidas die Trikots für alle 23 DBB-Nationalmannschaften bereitstellen. Damit endet eine mehr als 70-jährige Partnerschaft zwischen dem DBB und der Marke Peak Sport. Die ersten Einsätze der neuen Trikots sind bereits für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kroatien geplant. Der DFB hatte ja zu 2027 ihre Verbundenheit zu adidas beendet und wird dann in nike-Trikots auflaufen.

Adidas übernimmt Ausrüstervertrag beim DBB

Im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit wird adidas ab dem kommenden Jahr offizieller Ausrüster des Deutschen Basketball Bundes. Der neue Deal umfasst nicht nur die Herren- und Damen-Nationalmannschaft, sondern auch alle weiteren Kader, darunter die Medaillengewinnerinnen im 3×3-Basketball. Marina Mogus, Geschäftsführerin von adidas in Zentraleuropa, äußerte sich erfreut über die Partnerschaft: “Der EM-Titel der Herren-Nationalmannschaft im September hat ganz Deutschland mitgerissen. Genau diese Energie nehmen wir mit in unsere Partnerschaft mit dem DBB.”

Premiere der neuen Trikots bei WM-Qualifikation

Bereits am 27. Februar und 1. März 2024 werden die neuen adidas-Trikots bei den WM-Qualifikationsspielen der Männer gegen Kroatien zum Einsatz kommen. Dies markiert den offiziellen Beginn der Zusammenarbeit und ist ein wichtiger Schritt für den DBB auf dem Weg zur Weltmeisterschaft.

Exklusive Partnerschaft mit NBA-Stars

Die Ankündigung der adidas-Kooperation erfolgt zeitgleich mit der Bekanntgabe einer exklusiven Partnerschaft mit den NBA-Spielern Franz und Moritz Wagner von den Orlando Magic. Während Franz Wagner sowohl Welt- als auch Europameister mit der Nationalmannschaft wurde, sicherte sich sein Bruder Moritz den Weltmeistertitel. Diese Kombination aus talentierten Spielern und einem starken Ausrüster verspricht, die Basketballkultur in Deutschland weiter zu fördern.