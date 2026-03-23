Neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund: Ole Book vom SV Elversberg Nachfolger von Sebastian Kehl

Borussia Dortmund hat schnell gehandelt: Ole Book wechselt vom kleinen SV Elversberg als neuer Sportdirektor zum BVB und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Der Verein bestätigte die Personalie am Montag und macht Book damit zum Nachfolger von Sebastian Kehl. Book gilt als begnadeter Talente-Scouter, der in Elversberg den Aufstieg von der Regionalliga bis an die Schwelle zur Bundesliga mitprägte und bereits größere Transferentscheidungen traf. Seine erste Aufgabe beim BVB: zähe Vertragsverhandlungen, allen voran die Verlängerung mit Nico Schlotterbeck; die offizielle Vorstellung findet am Mittwoch um 12.00 Uhr in Dortmund statt.

Sportdirektor verpflichtet: Ole Book kommt vom SV Elversberg

Ole Book (40) wird beim BVB künftig die Rolle des Sportdirektors übernehmen. Lars Ricken lobte Books Fachkompetenz und sagte: „Ich habe großes Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln.“ Bei der SVE war Book maßgeblich für die Kaderplanung und für ungewöhnlich mutige Ablösesummen verantwortlich – zuletzt investierte Elversberg 1,5 Millionen Euro für David Mokwa (TSG Hoffenheim). Als Talententdecker machte Book unter anderem Younes Ebnoutalib bekannt: entdeckt in der sechsten Liga, ein Jahr später für acht Millionen Euro an Eintracht Frankfurt verkauft.

Aufgaben: Transfermarkt, Kaderplanung und Vertragsverhandlungen

Beim BVB erwarten Book Ablösesummen und Marktgrößen, die 20- bis 30-fach über denen bei Elversberg liegen. Er soll unmittelbar Einfluss auf die Kaderplanung nehmen, Transferstrategien entwickeln und Vertragsverhandlungen führen – inklusive der Klärung von Vertragsdauer, Unterschriften und der Abstimmung mit Beratern. Gleichzeitig ist die Lage komplexer: Book selbst hat eingeräumt, dass je größer und traditionsreicher ein Klub ist, „je mehr Leute Einfluss nehmen“ und es schwieriger wird, einen Kader aus einem Guss zu formen. Der BVB hat bereits Abgänge verkündet (Julian Brandt, Niklas Süle, Salih Özcan), was Handlungsdruck bei der Kaderplanung erzeugt.

Vertragsdetails und Vorstellung beim BVB

Book erhält ein Arbeitspapier für drei Jahre beim BVB. Er stammt aus dem BVB-Einzugsgebiet (geboren in Beckum) und bringt als früherer Profi mit 97 Zweitliga-Einsätzen Erfahrung aus der Spielersicht mit. Trotz einer Vertragsverlängerung in Elversberg im Oktober 2025 reagierte er auf das Dortmunder Angebot; Gerüchte um Interesse von Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 blieben ohne Wechsel. Die Vorstellung des neuen Sportdirektors ist für Mittwoch um 12.00 Uhr in Dortmund angekündigt.