Neuer Nationalspieler für Nagelsmann? Assan Ouedraogo – Leipzigs Juwel auf dem Weg zum DFB?

Während Said El Mala und Lennart Karl derzeit die Schlagzeilen dominieren, spielt sich im Hintergrund ein weiterer deutscher Youngster immer weiter in den Fokus: Assan Ouedraogo von RB Leipzig. Der 19-Jährige entwickelt sich in der Bundesliga zum Schlüsselspieler – und rückt damit auch für die Nationalmannschaft in den Blick.

Versteckt hinter dem Hype um El Mala und Karl

Said El Mala und Lennart Karl liefern derzeit nicht nur starke Leistungen ab, sondern sorgen mit Traumtoren und Highlight-Szenen für mächtig Gesprächsstoff. Ob sie den Sprung zur Nationalmannschaft schaffen, ist ein heiß diskutiertes Thema – dabei bleibt ein weiterer Kandidat bislang weitgehend unbeachtet. Assan Ouedraogo hat ähnlich starke Zahlen vorzuweisen: vier Scorerpunkte – zwei Tore, zwei Vorlagen – stehen nach wenigen Wochen Bundesliga auf dem Konto des Leipzigers. Nach einem zurückhaltenden Start unter Ole Werner hat sich der Ex-Schalker schnell einen Stammplatz erspielt. Seit dem vierten Spieltag gehört er fest zur Startelf.

Bundesliga 2025/2026 8 5 3 328′ 2 (0) 2 7.1 DFB Pokal 2025/2026 1 0 1 5′ Gesamt: 9 5 4 333′ 0 0 0 2 (0) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 9 - Per Game In Startaufstellung 5 0.6 Per Game Minuten 333 37.0 Per Game Tore 2 0.2 Per Game Assists 2 0.2 Per Game

Ouedraogo als Taktgeber im RB-Spiel

Beim 6:0-Auswärtssieg in Augsburg setzte Ouedraogo ein dickes Ausrufezeichen. Der zentrale Mittelfeldspieler war an nahezu allen gefährlichen Aktionen beteiligt, erzielte ein Tor selbst und bereitete ein weiteres direkt vor. Damit war er der überragende Mann auf dem Platz und unterstrich seinen Wert für das Leipziger Spiel. Seit seinem Startelfdebüt ist RB ungeschlagen – vier Siege, ein Remis in Dortmund. Ouedraogo hat inzwischen ein Viertel aller Leipziger Saisontore direkt mit vorbereitet oder selbst erzielt. In der Tabelle hat Leipzig damit Platz zwei erobert – nicht zuletzt wegen der Formkurve ihres jungen Spielgestalters.

Nächster Halt: A-Nationalmannschaft?

Mit seinen Leistungen macht Ouedraogo sich auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann interessant. Kein anderer deutscher U-Nationalspieler ist aktuell so konstant Stammspieler bei einem Champions-League-Klub. El Mala und Karl überzeugen vor allem durch Einzelaktionen – Ouedraogo durch Spielintelligenz, Struktur und Stabilität im Zentrum. Schon seit der U16 trägt er das DFB-Trikot, wurde 2023 mit der U17 Europameister und Weltmeister. Zuletzt kam er auch in der U21 zum Einsatz und traf dort beim 2:1-Sieg gegen Nordirland. Seine Entwicklung spricht klar für eine baldige A-Nominierung.

Konkurrenz im Zentrum: Der größte Haken

Ein Problem bleibt: Ouedraogos Position im offensiven Mittelfeld ist beim DFB heiß umkämpft. Mit Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz und auch Serge Gnabry ist der Konkurrenzkampf enorm. Anders als El Mala und Karl, die auf den Flügeln agieren und dort größere Chancen auf Einsatzzeit hätten, muss Ouedraogo auf eine Lücke im Zentrum hoffen – oder sich über Wochen hinweg alternativlos spielen. Doch bei seinem derzeitigen Tempo dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Nagelsmann ihn nicht mehr ignorieren kann.