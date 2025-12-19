Neuer Nationalcoach: Koubek soll Tschechien durch die WM Playoffs bringen

Miroslav Koubek ist der neue Chefcoach der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 74-Jährige erhält einen Vertrag über zweieinhalb Jahre und soll die Mannschaft zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen. Koubek tritt die Nachfolge von Ivan Hasek an, der nach einer Niederlage gegen die Färöer-Inseln entlassen wurde. Im März stehen entscheidende Play-offs gegen Irland an, die für Koubek der erste große Test darstellen.

Koubeks Amtsantritt als Nationaltrainer

Der tschechische Fußballverband gab am Freitag die Verpflichtung von Miroslav Koubek bekannt. Der erfahrene Übungsleiter übernimmt das Ruder nach einer enttäuschenden WM-Qualifikation unter Ivan Hasek. Koubek soll nun die Nationalmannschaft auf Kurs bringen und die Fans auf die kommende Weltmeisterschaft vorbereiten.

Vertrag und Ziele

Koubek erhält einen Vertrag über zweieinhalb Jahre, der ihn bis zur WM 2026 bindet. Sein Hauptziel wird es sein, die tschechische Auswahl erfolgreich durch die Play-offs zu führen. „Wir werden alles dafür tun, uns einen Platz bei der WM zu sichern. Das ist meine Aufgabe, und ich muss sie bewältigen“, erklärte Koubek gegenüber Journalisten.

Die Herausforderung in den Play-offs

Im März 2024 steht für Tschechien ein entscheidendes Play-off-Spiel gegen Irland an. Ein Sieg würde das Team in die nächste Runde führen, wo es auf Dänemark oder Nordmazedonien treffen könnte. Diese Spiele sind von zentraler Bedeutung, um sich einen Platz bei der WM zu sichern und den Fans eine positive Perspektive zu bieten.

Vorherige Stationen von Koubek

Zuletzt war Miroslav Koubek Trainer beim tschechischen Topclub Viktoria Pilsen, wo er im September 2023 entlassen wurde. Seine Erfahrung aus der Vereinsarbeit wird nun erwartet, um die Nationalmannschaft in der schwierigen Qualifikationsphase zu unterstützen. Koubek bringt ein umfangreiches Wissen und eine klare Strategie mit, um die tschechische Auswahl zurück auf die internationale Fußballbühne zu führen.