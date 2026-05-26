Neuer Fernseher für die WM 2026? MagentaTV Smart plus Hisense TV 55 oder 65 buchen zum Schnäppchen!

MagentaTV rückt zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 noch stärker ins Rampenlicht. Die Telekom-Plattform überträgt als einziger Anbieter alle 104 Partien live, 44 davon exklusiv, darunter zahlreiche Spiele aus der Gruppenphase. Ergänzt wird das Angebot von einem prominenten Expertenteam mit Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp.

Passend dazu hat die Telekom jetzt ein Hardware-Bundle gestartet, das den MagentaTV Smart Tarif mit einem aktuellen HISENSE QLED-TV kombiniert. Zur Wahl stehen ein 55-Zoll-Modell oder eine 65-Zoll-Version. Für Fußballfans, die neben den Inhalten auch das passende Bild haben wollen, dürfte das Paket deshalb rechtzeitig vor dem Großturnier besonders interessant sein.

So funktioniert das Telekom-Bundle

Im Aktionspaket entfällt in den ersten sechs Monaten die Grundgebühr komplett. Statt 11 Euro fallen also zunächst 0 Euro an, erst ab dem siebten Monat greift der reguläre Monatspreis von 11,00 Euro. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten werden damit insgesamt 18 Monatsraten fällig. Dazu kommt die Einmalzahlung für die Hardware, abhängig von der gewählten Bildschirmgröße.

Das 55-Zoll-Modell 55Q7S kostet einmalig 199,00 Euro, für das 65-Zoll-Gerät 65Q7S werden 299,00 Euro fällig. Hinzu kommen in beiden Fällen 6,95 Euro Versandkosten. Die Grundgebühr liegt bei 6 x 0,00 Euro und 18 x 11,00 Euro, Anschlussgebühren fallen nicht an.

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Was im Tarif enthalten ist

Mit MagentaTV Smart sind alle 104 Spiele der FIFA WM 2026 enthalten, 44 Partien davon nur bei der Telekom. Zusätzlich ist RTL+ Premium im monatlichen Preis inbegriffen. Damit erhalten Nutzer Zugriff auf die Mediathek von RTL+, auf RTL+ Originals sowie auf weitere Live-Sport-Angebote. Ebenfalls Teil des Pakets sind mehr als 160 HD-Sender und die MagentaTV+ Mediathek.

WICHTIG: Hinweis zum Preisvergleich und effektiven Preisen

Die Hisense-Modelle der Q7S-Serie sind erst seit Kurzem auf dem Markt, deshalb ist der aktuelle idealo-Preisvergleich mit Vorsicht zu lesen. Weil die Marktabdeckung bei sehr neuen Produkten anfangs noch gering ist, sinken die Preise erfahrungsgemäß erst in den kommenden Monaten spürbar. Die hier berechneten Effektivpreise beruhen also auf dem jetzigen Stand, können sich aber verändern, sobald das Gerät bei mehr Händlern gelistet ist. Trotzdem ergibt das Bundle im Vergleich zum Einzelkauf einen klaren Preisvorteil für die WM-Ausstattung. Für mich klingen allerdings 400 Euro für einen neuen TV und zwei Jahre MagentaTV insgesamt ziemlich fair.

Wer zeigt welche WM-Spiele 2026?

MagentaTV (Telekom) – alle 104 Spiele live

Überträgt alle 104 Spiele der FIFA WM 2026

Davon 44 Spiele exklusiv nur bei MagentaTV (nicht im Free-TV!) 33 Gruppenspiele 6 Sechzehntelfinals 3 Achtelfinals 2 Viertelfinals

UHD-Qualität & überall abrufbar (TV, App, Laptop, Konsole)

Free-TV (Das Erste / ZDF) – Ausgewählte 60 Spiele

Nur ausgewählte Partien: Spiele der deutschen Nationalmannschaft Eröffnungsspiel Beide Halbfinals Finale



Die Kosten im Überblick

Für den HISENSE 55Q7S QLED-TV mit MTV Smart ergibt sich folgende Rechnung: 6 x 0,00 Euro Grundgebühr, danach 18 x 11,00 Euro, dazu 199,00 Euro für die Hardware, 0,00 Euro Anschlussgebühr und 6,95 Euro Versand. Unterm Strich stehen Gesamtkosten von 403,95 Euro, das entspricht rund 16,83 Euro pro Monat.

Beim 65-Zoll-Modell sieht die Kalkulation so aus: ebenfalls 6 x 0,00 Euro und 18 x 11,00 Euro, dazu 299,00 Euro Zuzahlung für das Gerät, keine Anschlussgebühr und 6,95 Euro Versand. Daraus ergeben sich Gesamtkosten von 503,95 Euro, also etwa 20,99 Euro monatlich.

■ Effektivpreise nach idealo

Beim HISENSE 55Q7S QLED-TV ergibt sich im Vergleich zum Einzelkauf laut PVG eine Differenz von -334,95 Euro. Die effektive Rate liegt damit bei rund -13,96 Euro pro Monat.

Beim HISENSE 65Q7S QLED-TV liegt der Unterschied zum Einzelkauf bei -435,95 Euro. Daraus ergibt sich eine effektive Rate von etwa -18,16 Euro pro Monat.

Noch ein paar Anmerkungen zum Hisense-Angebot.

Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht, und kann daher auch vorzeitig enden. Teilweise wird die Lieferung per Spedition mit 2-Mann-Handling ausgeführt, weshalb längere Lieferzeiten möglich sind. Der technische Service für die Geräte erfolgt über Hisense. Wichtig ist außerdem: Ein Widerruf des zugrunde liegenden Tarifs führt rechtlich zugleich zum Widerruf des vergünstigten TV-Kaufs. In diesem Fall muss der Kunde das Gerät auf eigene Kosten zurücksenden, wobei die Rücksendekosten bis zu 100 Euro betragen können.