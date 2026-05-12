Neue Fußball UEFA-Rechte ab 2027: Wo laufen Champions League & Co. künftig?

Die UEFA hat die nächsten TV- und Streamingrechte für ihre Klubwettbewerbe vergeben. In 18 kleineren Märkten stehen nun die Sender und Plattformen fest, die ab 2027 die Champions League, Europa League und Conference League zeigen. Auffällig ist dabei vor allem die wachsende Rolle von Paramount+, das seine Einkaufstour in Europa und darüber hinaus konsequent fortsetzt.

In den großen fünf europäischen Märkten waren die Rechte für Champions und Europa League bereits im Herbst vergeben worden. Jetzt folgte die Ausschreibung für weitere Länder, darunter Österreich, wo Sky, DAZN und Canal+ zum Zug kommen, allerdings mit deutlich reduzierten Sky-Anteilen im Vergleich zu früheren Paketen. Die Entscheidungen wurden in den vergangenen Tagen finalisiert.

Österreich und die großen Märkte im Überblick

Für Österreich ist die Verteilung klar geregelt. Sky zeigt das Topspiel am Dienstag, DAZN übernimmt das Topspiel am Mittwoch sowie den restlichen Wettbewerb der Champions League. Canal+ sichert sich die komplette Europa League und Conference League.

Auch Belgien, Brasilien und Kanada haben ihre neuen Rechtepakete erhalten. In Belgien überträgt Canal+ sämtliche UEFA-Klubwettbewerbe. In Brasilien zeigt Warner Bros Discovery die Champions League, während ESPN und Disney+ die Europa League und Conference League übernehmen. Kanada wird exklusiv von Paramount+ bedient, das dort alle Wettbewerbe anbietet.

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Aufteilung von Europa bis Südamerika

In Zentralamerika teilen sich Paramount+ und ESPN beziehungsweise Disney+ die Übertragungen. Die Champions League wird dort halb und halb aufgeteilt, die Europa League und Conference League laufen bei ESPN. In Mexiko sieht die Lösung ähnlich aus, dort teilen sich Paramount+ und ESPN beziehungsweise Disney+ die Rechte.

Für Dänemark steht Viaplay als Sender der Champions League fest, die Europa League und Conference League laufen bei Disney+. Finnland setzt bei der Königsklasse auf Nelonen, während Viaplay die beiden anderen Wettbewerbe zeigt. In Norwegen hält TV2 die Champions-League-Rechte, die übrigen UEFA-Wettbewerbe liegen bei Viaplay.

Polen geht mit Canal+ in die Champions League, Polsat überträgt Europa League und Conference League. In Portugal verteilt sich das Angebot auf Sport TV mit den Top-Picks, Livemode und DAZN. Irland bekommt ein besonders breites Rechtepaket, das Premier Sports, RTE, Sky, Amazon und Paramount+ unter sich aufteilen. Rumänien landet bei Digi, das sich alle Rechte an der Champions League gesichert hat.

In Südamerika teilen sich Paramount+ und ESPN, also Disney+, die verschiedenen Pakete. Auch dort ist die Champions League halb und halb verteilt, während ESPN die Europa League und Conference League zeigt.

Schweden und die Schweiz mit klaren Lösungen

Schweden setzt vollständig auf Disney+. Dort ist der Streamingdienst die exklusive Heimat für alle UEFA-Klubwettbewerbe. In der Schweiz überträgt Blue die Champions League, DAZN zeigt die Europa League und Conference League, zudem hält Canal+ französischsprachige Pakete.