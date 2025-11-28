Nations-League-Finale live im ZDF * 0:0 Ergebnis* Wo und wann spielt Deutschland gegen Spanien?

Heute Abend ist es soweit! Fußball Länderspiele zwischen Deutschland und Spanien sind immer ein großer Genuß und Spannung liegt in der Luft, bei den Männern als auch bei den Frauen. Am Freitagabend ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern die Bühne für das nächste Frauen-Länderspiel! Das ZDF überträgt das erste Finalspiel der UEFA Nations League der Frauen zwischen Deutschland und Spanien live und in voller Länge. Anstoß ist um 20:30 Uhr, die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr.

Update 22:30 Uhr – Frauen Fußball heute Ergebnis: Länderspiel Deutschland – Spanien nur 0:0

Wer kommentiert das Spiel und was zeigt das ZDF?

Fußballfans erwartet eine gewohnte TV-Besetzung: Claudia Neumann kommentiert die Partie, durch die Sendung führt Sven Voss. Schon ab 20:15 Uhr steigt das ZDF ins Geschehen ein, direkt aus dem Fritz-Walter-Stadion. Während der Halbzeitpause gibt’s das „heute journal“ mit Marietta Slomka, bevor die zweite Halbzeit pünktlich weitergeht. Das Format folgt dem bewährten Schema – kompakte Analyse, klare Bilder, breites Publikum. Am Dienstag folgt dann das Rückspiel in der ARD.

UEFA Nations League Frauen 2025 - Halbfinale / Finale | | - 20:30 Deutschland Frauen N U N S U 0 : 0 Endergebnis Spanien Frauen S S U S S 1 Ann-Katrin Berger 17 Franziska Kett 4 Rebecca Knaak 5 Janina Minge 7 Giulia Gwinn 20 Eren Senß 22 Jule Brand 9 Sophia Nüsken 19 Klara Bühl 15 Selina Cerci 16 Nicole Anyomi 13 Cata Coll 16 M. Leon 7 Olga Carmona 4 Irene Paredes 2 Ona Batlle 11 Alexia Putellas 14 Laia Aleixandri 6 Aitana Bonmatí 20 Clàudia Pina 8 Mariona Caldentey 22 V. Lopez

UEFA Nations League Spielplan im Finale

20:30 Deutschland Frauen 0 0 Spanien Frauen 18:30 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Was macht das Spiel sportlich so besonders?

Es ist das erste von zwei Finalspielen der UEFA Nations League – und ein echter Härtetest für beide Teams. Deutschland will unter der neuen Trainerin wieder ein Ausrufezeichen setzen. Spanien, amtierender Welt- und Europameister, reist mit breiter Brust an. Beide Teams zählen zu Europas Besten, technisch stark, taktisch diszipliniert. Das Hinspiel könnte entscheidend sein, denn der Druck im Rückspiel steigt je nach Ausgangslage deutlich.

Warum ist Kaiserslautern mehr als nur der Austragungsort?

Das Fritz-Walter-Stadion ist nicht irgendein Spielort – es ist ein geschichtsträchtiges Stadion mit besonderer Atmosphäre. Der Betzenberg steht für große Emotionen, intensive Spiele und eine Kulisse, die gerade bei Länderspielen für Gänsehaut sorgt. Das DFB-Team kann hier auf lautstarke Unterstützung hoffen, wenn es darum geht, eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Was bedeutet das für das Rückspiel?

Das zweite Duell steigt am 2. Dezember in Spanien. Ein gutes Ergebnis im Hinspiel ist für das deutsche Team entscheidend, um nicht mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Spanien wird versuchen, schon in Kaiserslautern eine Vorentscheidung zu erzwingen – Deutschland muss dagegenhalten. Spannung ist garantiert, live im ZDF.