Nationalspieler Wirtz mit der Erlösung – nun volle Kanne Richtung WM 2026?

Florian Wirtz hat endlich sein erstes Pflichtspieltor für den FC Liverpool erzielt und damit ein wichtiges Zeichen für seine Karriere gesetzt. Der Nationalspieler, der zuvor aufgrund seiner langen Torflaute oft in der Kritik stand, hat mit diesem Treffer, auch wenn er gegen das sieglosen Team von José Sa fiel, einen emotionalen Wendepunkt erreicht. Mit dieser Erlösung könnte Wirtz nun befreiter aufspielen und seinen Weg zur WM 2026 ebnen.

Wirtz‘ erster Treffer in der Premier League

Mit einem kleinen Schuss aus der Fußspitze hat Florian Wirtz in der Premier League sein erstes Tor erzielt. Der Ball, den er sich im Strafraum fast zu weit vorgelegt hatte, fand den Weg am gegnerischen Torhüter vorbei. Auch wenn der Treffer nicht für die Geschichtsbücher der schönsten Tore reicht, ist der emotionale Wert für Wirtz und seine Fans enorm. Der 22-Jährige kann nun auf eine positive Entwicklung in seiner Karriere hoffen.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Nach einer Phase der Anlaufzeit, in der Wirtz häufig mit Spott und Häme konfrontiert wurde, zeigt die Formkurve des ehemaligen Leverkuseners deutlich nach oben. Als Spielgestalter nimmt er eine immer wichtigere Rolle im Team des englischen Meisters ein. Um seinem hohen Marktwert von bis zu 140 Millionen Euro gerecht zu werden, benötigt Wirtz jedoch weitere Tore und Vorlagen. Die Verantwortlichen und Fans hoffen, dass der Nationalspieler seine Leistung nun konstant abrufen kann.

Der Blick auf die WM 2026

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Entwicklung von Wirtz genau beobachten. Mit einem selbstbewussten und in Top-Form spielenden Florian Wirtz könnte Deutschland gut gerüstet zur WM 2026 reisen. Ein positives Zwischenfazit über seine Zeit in England wird erst im kommenden Sommer möglich sein, doch die ersten Schritte sind bereits gemacht. Die Hoffnungen auf einen starken Auftritt in der Nationalmannschaft sind groß.