Nationalspieler Serge Gnabry fährt nicht zur WM 2026!

Serge Gnabry hat seine letzten Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme mit dem DFB-Team begraben müssen. Der Offensivspieler des FC Bayern machte bei Instagram deutlich, dass der Traum von der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada für ihn geplatzt ist. Stattdessen wird der 30-Jährige die Nationalmannschaft von zu Hause aus verfolgen.

Gnabry zieht den Schlussstrich

„Der Traum von der WM mit dem DFB-Team ist für mich leider vorbei. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus anfeuern“, schrieb Gnabry am Mittwoch in seinem Instagram-Post. Damit ist klar: Eine Rückkehr in den deutschen Kader für das Turnier kommt für ihn nicht mehr infrage.

Längere Pause nach Adduktorenriss

Grund für das Aus ist seine Verletzung. Gnabry hatte zuletzt einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten. Der FC Bayern hatte anschließend bereits mitgeteilt, dass der Angreifer vor einer „längeren Pause“ stehe. Nun ist endgültig klar, dass die WM für den Münchner keine Option mehr ist.

Fokus auf Genesung und neue Saison

Gnabry richtete den Blick in seinem Statement bereits nach vorn. „Jetzt konzentriere ich mich auf meine Genesung und die Vorbereitung auf die neue Saison“, schrieb der 30-Jährige weiter.