Nationalspieler Rüdiger verlängert in Real Madrid um ein Jahr

Antonio Rüdiger bleibt Real Madrid erhalten. Der spanische Rekordmeister hat den eigentlich zum Monatsende auslaufenden Vertrag mit dem 33-Jährigen um ein Jahr bis 2027 verlängert. In der Abwehr der Königlichen bleibt der deutsche Nationalspieler damit weiter eine feste Größe, auch wenn er bei der WM für das DFB-Team nur noch eine Nebenrolle spielt.

Vertrauen in Madrid trotz Verletzungssaison

Bei Real kam Rüdiger in der vergangenen Liga-Spielzeit wegen Verletzungen lediglich auf 18 Einsätze. Wenn er jedoch einsatzfähig war, gehörte er dennoch fast immer zur ersten Elf. Genau dieses Vertrauen unterstreicht nun auch die Verlängerung, mit der die Madrilenen ihre Defensive weiter um den erfahrenen Innenverteidiger bauen.

WM 2026 1 0 1 17′ 6.3 La Liga 2025/2026 18 16 2 1491′ 1 (0) 6.8 Champions League 2025-2026 7 7 630′ 2 6.7 Gesamt: 26 23 3 2138′ 2 0 0 1 (0) 0 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 26 - Per Game In Startaufstellung 23 0.9 Per Game Minuten 2138 82.2 Per Game Tore 1 0.04 Per Game Assists 0 0 Per Game

In der Nationalmannschaft nur noch erste Alternative

Anders stellt sich die Lage für Bundestrainer Julian Nagelsmann dar. Dort ist Rüdiger, der bereits 83-mal für Deutschland aufgelaufen ist, aktuell nur noch die erste Option hinter den gesetzten Innenverteidigern Jonathan Tah vom FC Bayern München und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Zum WM-Auftakt gegen Curaçao, das mit 7:1 besiegt wurde, wurde er in der 73. Minute eingewechselt.