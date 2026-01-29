Nationalspieler Goretzka erwartet großartiges Turnier (WM 2026) trotz Trump

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka äußert sich positiv zur bevorstehenden WM im Sommer, trotz der aktuellen politischen Diskussionen. Der Profi von Bayern München glaubt, dass das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada den Fußball in Nordamerika voranbringen wird. Goretzka hebt die Qualität der deutschen Spieler hervor und erwartet, dass die DFB-Elf ihr Potenzial auf dem Platz zeigen wird.

Goretzkas Zuversicht für die WM

Leon Goretzka zeigt sich optimistisch hinsichtlich der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. In einem Interview mit der Zeit betonte der Mittelfeldspieler: „Natürlich bekomme ich die politischen Debatten mit, aber ich gehe dennoch davon aus, dass es ein großartiges Turnier wird.“ Der Spieler sieht die WM als eine Möglichkeit, den Fußball in Nordamerika zu fördern und neue Fans zu gewinnen.

Politische Diskussionen und europäische Dominanz

Bezüglich der umstrittenen Politik des US-Präsidenten Donald Trump äußerte Goretzka: „Donald Trump schafft es, dass wir uns nicht nur als Deutsche, sondern auch als Europäer fühlen.“ Trotz der politischen Herausforderungen glaubt er fest daran, dass Europa im Fußball weiterhin an der Spitze bleibt: „Im wichtigsten Spiel der Welt sind wir immer noch allen Kontinenten voraus.“ Die DFB-Elf hat noch einiges an Potenzial, das es auszuschöpfen gilt.

Intensität als Schlüssel zum Erfolg

Goretzka thematisierte die aktuellen Leistungen der deutschen Nationalmannschaft und stellte fest: „Wir haben aktuell zwei Gesichter.“ Er erkennt an, dass die Intensität im Spiel entscheidend ist: „Wenn die stimmt, können wir Gegner überfahren.“ Diese Aussage verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass die Mannschaft ihre Stärken auf dem Platz ausspielt.

Talente im DFB-Team

Der 30-Jährige lobte auch die herausragenden Talente innerhalb der DFB-Elf: „Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala sind Ausnahmekönner.“ Zudem erwähnte er Lennart Karl, der sich in einer aufsteigenden Form befindet: „Lasst ihn fliegen!“ Diese Talente sind entscheidend, um die hohen Erwartungen an die deutsche Mannschaft bei der WM zu erfüllen.