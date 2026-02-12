Nationalmannschaft: Weltmeister Manuel Neuer lobt Oliver Baumann: „Macht seinen Job sehr gut“

Weltmeister Manuel Neuer lobt Baumann nachdrücklich: „Er ist jetzt die Nummer eins und er macht seinen Job sehr gut.“ Der 39‑jährige Bayern‑Keeper äußerte sich nach dem 2:0 im DFB‑Pokal‑Viertelfinale gegen RB Leipzig über Oliver Baumann und betonte, dass er ihm die Daumen drücke und ihm „nur das Beste“ wünsche. Baumann gilt nach dem erneuten Ausfall von Marc‑André ter Stegen als wahrscheinlicher Stammkeeper für die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Gleichzeitig machte Neuer klar, dass sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft weiterhin Bestand hat.

Neuer lobt Baumann ausdrücklich

Manuel Neuer stellte Oliver Baumann ausdrücklich als „Nummer eins“ in den Raum und lobte dessen Leistungen: „Er zeigt sehr gute Leistungen. Und ich drücke ihm die Daumen. Ich wünsche ihm nur das Beste.“ Der Weltmeister unterstrich damit öffentliches Vertrauen in Baumanns Entwicklung als möglicher Stammtorhüter der Nationalmannschaft und würdigte dessen Performance im aktuellen Kontext.

Baumann als wahrscheinlicher WM‑Stammkeeper

Nach Neuers Worten steigt Baumanns Rolle, weil der designierte Nachfolger Marc‑André ter Stegen erneut verletzungsbedingt ausfällt. In diesem Zusammenhang nennt Neuer Baumann klar als wahrscheinliche Nummer eins für die bevorstehende Weltmeisterschaft im Sommer. Die Ernennung zur Nummer eins bringt für Baumann erhöhte Verantwortung und Erwartungen an Konstanz, Organisation der Defensive und mentale Stärke.

Ter Stegens Verletzung: Diagnose und Perspektive

Neuer äußerte Mitgefühl für ter Stegen, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel operiert worden war. Für den Barcelona‑Keeper sei der erneute Ausfall „auf jeden Fall ganz hart“, sagte Neuer. Es bleibt abzuwarten, wie lange die Ausfallzeit und die Reha dauern; Neuer hofft, dass ter Stegen wieder zurückkommt und zu alter Stärke findet.

Neuer bestätigt endgültigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Gleichzeitig räumte Neuer Spekulationen über ein Comeback aus: Auf die Frage, ob sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft „in Stein gemeißelt“ sei, antwortete er mit „Ja“. Damit macht der langjährige DFB‑Kapitän seine Entscheidung endgültig und schafft klare Verhältnisse für die WM‑Planung, in der Baumann nun ins Zentrum rückt.