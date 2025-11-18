+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Nationalmannschaft Torschütze beim Debüt: Assan Ouédraogo: 102 Sekunden bis zum Traumstart im DFB-Trikot

von

Assan Ouédraogo trifft bei DFB-Debüt – Leipzig-Talent sorgt für Rekordmoment

Assan Ouédraogo brauchte gerade einmal 102 Sekunden, um sich bei seinem Länderspieldebüt für Deutschland in die Geschichtsbücher zu schießen. Der 19-Jährige von RB Leipzig traf beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei zum Endstand und unterstrich eindrucksvoll, warum er als eines der größten Talente des deutschen Fußballs gilt.

Der deutsche Mittelfeldspieler #09 Assan Ouedraogo (rechts) jubelt nach seinem sechsten Tor für seine Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe A der FIFA-WM-Qualifikation 2026 zwischen Deutschland und der Slowakei in der Red Bull Arena in Leipzig, Ostdeutschland, am 17. November 2025. (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)
Blitzstart mit Rekord: Ouédraogo schreibt DFB-Geschichte

Der Mittelfeldspieler wurde in der 77. Minute von Bundestrainer Julian Nagelsmann eingewechselt – und nur zwei Minuten später war er bereits Torschütze. Nach einem cleveren Hacken-Zuspiel von Leroy Sané zog Ouédraogo flach ab. Der Ball wurde leicht abgefälscht und landete unhaltbar in der linken Ecke. Damit ist er mit 19 Jahren und 192 Tagen der jüngste deutsche Debütant mit Torerfolg seit Klaus Stürmer im Jahr 1954.

Für Ouédraogo selbst war es ein Moment, der alles überstrahlte: „Dass es so gut läuft, hätte ich nicht gedacht, aber ich beschwere mich nicht. Ich bin sehr stolz auf den Moment und unfassbar glücklich“, erklärte er nach dem Spiel.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10
| 17.11.2025-20:45
Deutschland
N S S S S
6 : 0
Endergebnis
Slowakei
S S N S S
Nick Woltemade
18'
Serge Gnabry
29'
Leroy Sané
36'
Leroy Sané
41'
Ridle Baku
67'
Assan Ouedraogo
79'
| Schiedsrichter: F. Letexier | Halbzeit: 4-0
Aufstellungen
Deutschland
1
T
Oliver Baumann
7
6
M
Joshua Kimmich
64'
7.9
4
D
Jonathan Tah
70'
7.3
15
D
Nico Schlotterbeck
64'
7.2
22
D
David Raum
72'
7.9
8
M
Leon Goretzka
7.6
5
M
Aleksandar Pavlović
46'
7
19
O
Leroy Sané
36'41'
9.2
20
O
Serge Gnabry
29'
8
17
O
Florian Wirtz
77'
9.2
11
O
Nick Woltemade
18'
8
Ersatzspieler
13
M
Felix Nmecha
46'
7
2
D
Malick Thiaw
64'70'
6.6
23
M
Ridle Baku
64'67'
7.3
18
D
Nathaniel Brown
72'
6.6
9
M
Assan Ouedraogo
77'79'
7.6
12
T
Alexander Nübel
21
T
F. Dahmen
3
D
W. Anton
7
O
Jamie Leweling
16
M
Kevin Schade
10
O
Jonathan Burkardt
14
O
Karim Adeyemi
Coach
Julian Nagelsmann
Slowakei
1
T
M. Dúbravka
6.2
6
D
Norbert Gyömbér
46'
5.9
14
D
M. Skriniar
5.7
4
D
A. Obert
6
16
M
D. Hancko
6.2
21
M
Matúš Bero
24'
6.5
22
M
S. Lobotka
6.5
8
M
O. Duda
46'
6.5
20
O
Dávid Ďuriš
82'
6.2
15
O
D. Strelec
67'
6.3
7
O
L. Sauer
6.7
Ersatzspieler
19
M
Tomáš Rigo
24'
6.2
5
D
Ľ. Šatka
46'
6.5
18
O
I. Schranz
46'
6.9
11
O
Tomáš Bobček
67'
6.3
2
D
P. Pekarík
82'
12
T
M. Rodák
23
T
D. Takáč
3
D
D. Vavro
10
M
L. Bénes
13
M
P. Hrošovský
9
O
R. Boženík
17
O
L. Haraslin
Coach
F. Calzona
1
Oliver Baumann
22
David Raum
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
5
Aleksandar Pavlović
8
Leon Goretzka
17
Florian Wirtz
20
Serge Gnabry
19
Leroy Sané
11
Nick Woltemade
1
M. Dúbravka
16
D. Hancko
4
A. Obert
14
M. Skriniar
6
Norbert Gyömbér
8
O. Duda
22
S. Lobotka
21
Matúš Bero
7
L. Sauer
15
D. Strelec
20
Dávid Ďuriš
field field
Tore
Tor
Nick Woltemade (Assist: Joshua Kimmich)
18'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Leon Goretzka)
29'
Tor
Leroy Sané (Assist: Florian Wirtz)
36'
Tor
Leroy Sané (Assist: Florian Wirtz)
41'
Tor
Ridle Baku (Assist: Serge Gnabry)
67'
Tor
Assan Ouedraogo (Assist: Leroy Sané)
79'

Nagelsmann lobt Charakter und Entwicklung des Leipzig-Talents

Julian Nagelsmann zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seines Schützlings. Besonders betonte der Bundestrainer den Charakter Ouédraogos, der nach einer verletzungsgeplagten Saison wieder fit ist: „Ich freue mich sehr, dass er gesund ist. Er hat auch schon eine Leidenszeit hinter sich und musste durch manches Tal durch.“

Für Nagelsmann ist klar: Talent allein reicht nicht. Entscheidend sei, dass Ouédraogo trotz des Hypes bodenständig bleibt. „Ich hoffe, dass er bescheiden bleibt und den Hunger nach Erfolg behält“, so der Bundestrainer weiter. Die Leistung nach der Einwechslung und auch die Trainingsleistungen stimmten ihn positiv.

Perspektive beim DFB: Mehr als nur ein kurzer Hype?

Ouédraogos Auftritt könnte ein Vorgeschmack auf das sein, was dem DFB-Team in Zukunft bevorsteht. Mit seiner körperlichen Präsenz, Technik und Spielintelligenz bringt er viel mit, was im deutschen Mittelfeld lange gefehlt hat. Ob er dauerhaft eine Rolle im Nationalteam spielen kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Das Debüt jedenfalls war mehr als nur ein Achtungszeichen – es war ein Statement.

