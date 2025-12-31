Ter Stegen & Füllkrug: Wechsel zu neuen Clubs – WM 2026 Chancen?

Mit ihren bevorstehenden Wechseln möchten Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug ihre Chancen auf eine Teilnahme an der WM 2026 erhöhen. Während ter Stegen möglicherweise zu Girona wechselt, verhandelt Füllkrug mit dem AC Mailand. Beide Spieler benötigen dringend Spielpraxis, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen.

Ter Stegen vor Wechsel zu Girona?

Marc-André ter Stegen, der Torwart des FC Barcelona, steht vor einem möglichen Wechsel zu Girona, einem Abstiegskandidaten in La Liga. Laut Trainer Miguel Ángel Sanchez Munoz wird ter Stegen als „Top-Spieler“ angesehen, und Girona würde ihn mit offenen Armen empfangen. Der 33-Jährige könnte durch einen Wechsel nicht nur seine Spielzeit erhöhen, sondern auch in der Nähe seiner Familie bleiben, da Girona nur etwa 100 Kilometer von Barcelona entfernt liegt.

Füllkrug im Anflug auf Mailand

Parallel dazu steht Niclas Füllkrug vor einem Wechsel zu AC Mailand, nachdem er zuletzt bei West Ham United unter Vertrag stand. Der 32-jährige Stürmer wurde beim 3:0-Sieg gegen Hellas Verona bereits auf der Tribüne im San Siro gesehen. Füllkrug könnte am kommenden Freitag gegen Cagliari Calcio sein Debüt für die Rossoneri geben. Chefcoach Massimiliano Allegri äußerte sich positiv über die Fähigkeiten des Neuzugangs und betonte, dass er Eigenschaften mitbringt, die dem Team derzeit fehlen.

WM-Chancen steigen mit Spielpraxis

Für beide Spieler ist es entscheidend, regelmäßig Spielzeit zu erhalten, um sich für die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu empfehlen. Nagelsmann hatte zuletzt betont, dass es wichtig sei, dass ter Stegen spielt, egal ob bei einem europäischen Topklub oder nicht. Der Schlüssel für beide Akteure ist es, ihre besten Leistungen auf dem Platz zu zeigen, um im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko dabei zu sein.

Verhandlungen und Zukunftsperspektiven

Während die Verhandlungen über ter Stegens Leihe nach Girona bereits im Gange sind, scheint Füllkrugs Wechsel zu Mailand nur noch eine Formsache zu sein. Beide Spieler stehen unter Druck, sich schnell anzupassen und ihre neue Rolle im Team zu finden, um ihre WM-Träume zu verwirklichen. Die nächsten Wochen werden entscheidend für ihre Karrieren und die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft sein.