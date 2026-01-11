Nationalmannschaft & Rudi Völler zur WM 2026: Großteil des WM-Kaders steht schon bald fest

Rudi Völler, Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), kündigte im Sport1 Doppelpass an, dass der Großteil des deutschen WM-Kaders für die WM 2026 bereits in wenigen Wochen feststehen wird. Bei der nächsten Abstellung im März wird sich zeigen, wer Teil des Teams sein wird. Die Nationalmannschaft wird sich auf die bevorstehenden Herausforderungen in der Vorrunde der erstmals mit 48 Teilnehmern ausgetragenen WM vorbereiten.

WM-Kader: Erste Weichenstellung im März

Völler erklärte im Sport1-Doppelpass, dass die Nationalmannschaft bei der nächsten Nominierung im März ein klareres Bild des Kaders für die WM in den USA, Kanada und Mexiko erhalten wird. „Da wird man sicher schon das grobe Gerüst für die WM sehen“, so der 65-Jährige. Die erste Testpartie findet am 27. März in der Schweiz statt, gefolgt von einem Länderspiel gegen Ghana in Stuttgart drei Tage später.

Herausforderungen in der Gruppenphase

Die deutsche Auswahl trifft in der Vorrunde auf den WM-Neuling Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Völler betonte: „Wir wollen Erster werden in der Gruppe. Aber die Elfenbeinküste und Ecuador sind zwei Top-Mannschaften. Ein Spaziergang wird es auf keinen Fall.“ Diese Begegnungen sind entscheidend, um das Ziel, das Achtelfinale zu erreichen, zu verwirklichen.

Torwartfrage bleibt offen

Ein zentraler Punkt ist die Torwartposition, insbesondere die Situation um Marc-André ter Stegen. Völler wies darauf hin, dass der 33-Jährige beim FC Barcelona aussortiert wurde und dringend einen neuen Verein benötigt, um ausreichend Spielpraxis zu sammeln. „Er muss schon spielen in der Rückrunde. Er braucht Spielpraxis bei aller Qualität“, erklärte Völler. Gleichzeitig macht Oliver Baumann, der ebenfalls im Gespräch ist, einen starken Eindruck.

Talentierte Spieler im Fokus

Ein weiteres heißes Thema sind die Chancen des Jungstars Lennart Karl von Bayern München. Völler hielt sich zwar bedeckt, betonte jedoch, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann die Leistungen des Senkrechtstarters „wohlwollend beobachtet haben“ wird. Die Entwicklung junger Talente wird entscheidend sein, um die Mannschaft für die bevorstehenden Spiele optimal aufzustellen.