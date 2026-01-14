Nationalmannschaft: Leon Goretzka als Modric-Nachfolger bei AC Mailand?

Der AC Mailand hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Leon Goretzka, Mittelfeldspieler von Bayern München. Der 30-Jährige wird als potenzieller Nachfolger von Luka Modric gehandelt, dessen Zukunft beim Klub weiterhin ungewiss ist. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Milan bereits erste Kontakte zu Goretzka aufgenommen hat. Die Planungen für die Zeit nach Modric laufen, während die Bayern bereit sind, den Nationalspieler im Sommer ziehen zu lassen.

Goretzkas Situation bei Bayern München

Leon Goretzka, dessen Vertrag in München im kommenden Sommer ausläuft, könnte vor einem Wechsel stehen. Der Nationalspieler hat in der aktuellen Saison sowohl als Schlüsselspieler als auch als Führungspersönlichkeit fungiert, jedoch scheinen die Bayern bereit, ihn abzugeben. Die Verhandlungen um eine mögliche Ablösesumme könnten in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen, insbesondere wenn Milan ernsthafte Absichten verfolgt.

AC Mailand plant für die Zukunft

Der AC Mailand ist aktiv auf der Suche nach Verstärkungen und hat Goretzka ins Visier genommen, um die Lücke zu schließen, die Luka Modric möglicherweise hinterlassen wird. Zwar hofft der Klub, den kroatischen Altstar weiterhin in seinen Reihen zu halten, doch die Planungen für die Zeit nach Modric haben bereits begonnen. Das Interesse an Goretzka könnte ein Teil einer größeren Strategie sein, die darauf abzielt, eine „deutsche AC Mailand“ aufzubauen, nachdem bereits Niklas Füllkrug verpflichtet wurde.

Modrics ungewisse Zukunft

Die Zukunft von Luka Modric bleibt unklar. Der 40-Jährige hat immer wieder betont, dass er seine Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung selbst treffen möchte. Milan besitzt zwar eine Option auf eine einjährige Verlängerung, doch letztendlich liegt die Entscheidung in den Händen des Spielers. Die Ungewissheit über Modrics Karriereende könnte die Planungen des Klubs erheblich beeinflussen.

Erste Kontakte zwischen Mailand und Goretzka

Die Gazzetta dello Sport berichtet von ersten Gesprächen zwischen dem AC Mailand und dem Berater von Leon Goretzka. Ein Wechsel könnte für beide Seiten von Vorteil sein, da Milan nach Verstärkung im Mittelfeld sucht und Goretzka möglicherweise einen neuen Anreiz benötigt, um seine Karriere auf ein neues Level zu heben. Die Entwicklungen der nächsten Monate werden zeigen, ob dieser Transfer Realität wird.