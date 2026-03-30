Nationalmannschaft Ghana heute: mit deutschem Trainer Addo – Ghana bereit für DFB-Auswahl

WM-Teilnehmer Ghana reist selbstbewusst zur Partie gegen die deutsche Nationalmannschaft, will aber Wiedergutmachung nach der deutlichen Pleite in Österreich leisten. Trainer Otto Addo betonte vor dem Freundschaftsspiel in Stuttgart, das am Montag um 20.45 Uhr live in der ARD gezeigt wird, klar: „Wir sind hier, wir sind bereit. Und freuen uns auf das Spiel“. Die 1:5-Niederlage am Freitagabend in Wien hat das Team und den Trainer beschäftigt, Addo versichert jedoch, die Fehler aufgearbeitet zu haben und optimistisch in die Partie zu gehen.

Ghana bereit für DFB-Auswahl: Stimmung vor dem Freundschaftsspiel

Vor der Partie am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gab sich Ghana zuversichtlich. „Wir sind hier, wir sind bereit. Und freuen uns auf das Spiel“, sagte Trainer Otto Addo und signalisierte damit, dass sein Team die Chance zur schnellen Reaktion nutzen will. Ghana, als WM-Teilnehmer, sucht gegen die DFB-Auswahl eine positive Reaktion nach der jüngsten Krise.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Addo erklärte, dass er die Niederlage in Wien intern angesprochen und aufgearbeitet habe: Addo hat die Fehler mit seinen Spielern aufgearbeitet. Dennoch bleibt die Aufgabe gegen Deutschland anspruchsvoll, weil der Gegner über viel Tempo und ein schnelles Umschaltspiel verfügt.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Ghana S S S N N 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 4 Jonathan Tah 15 Nico Schlotterbeck 6 Joshua Kimmich 5 Pascal Groß 16 Angelo Stiller 20 Serge Gnabry 11 Nick Woltemade 17 Florian Wirtz 7 Kai Havertz 16 Benjamin Asare 23 A. Djiku 4 Jonas Adjei Adjetey 21 K. Peprah Oppong 2 Derrick Köhn 8 K. Sibo 5 Thomas Partey 3 Caleb Yirenkyi 11 Antoine Semenyo 19 P. Adu 9 J. Ayew

Analyse der 1:5-Pleite in Wien: Fehler, Körpersprache und Führung

Ghana war am Freitagabend in Wien mit 1:5 unterlegen, eine Leistung, die im Trainerstab und beim Team genaue Analyse nach sich zog. „Es gab viele Sachen, die analysiert werden mussten. Wir waren uns sicher, dass wir in ein gutes Fahrwasser geraten. Dem war nicht so. Wir sind aber optimistisch, dass wir mit der Situation umgehen können“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Addo zur Lage nach der Niederlage.

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Der Übungsleiter warnte davor, gegen die deutsche Mannschaft „ins offene Messer zu laufen“ und hob die Gefährlichkeit des schnellen Umschaltspiels hervor: Das schnelle Umschaltspiel sei „die Stärke Deutschlands“. Darüber hinaus forderte Addo eine andere Körpersprache und mehr Führungsspieler auf dem Platz: „Unsere Körpersprache hat mir nicht gefallen. Auch bei einem 0:2 kann man noch zurückkommen. Da brauchen wir Führungspersönlichkeiten auf dem Platz“, sagte der 50‑Jährige.

Reaktionen aus dem Kader

Auch Spieler äußerten sich kritisch und geläutert nach dem Auftritt in Österreich. Stürmer Ransford Königsdörffer vom Hamburger SV versprach Besserung und nannte die Leistung „nicht unser bestes Spiel“. „Es war nicht unser bestes Spiel. Wir wollen ein besseres Bild abgeben. Die Fehler haben wir analysiert“, sagte Königsdörffer.

Gleichzeitig wurde betont, dass ein Freundschaftsspiel zwar Raum für Experimente lässt, es aber trotzdem die Pflicht gebe, Lehren zu ziehen: In einem Freundschaftsspiel könne man zwar „Fehler machen, aber wir müssen uns verbessern“.

Druck auf Addo wächst: „Job ist immer in Gefahr“

Nach drei Niederlagen in Folge steigt der Druck auf Otto Addo deutlich, das räumte der ghanaische Nationaltrainer offen ein. „Mein Job“, betonte Addo vor dem Länderspiel gegen Deutschland am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart, „ist immer in Gefahr. Aber wenn man sich als Trainer darüber Sorgen macht, dann ist es ohnehin vorbei.“ Damit machte der ehemalige Bundesliga-Profi deutlich, dass er zwar den Ernst der Lage kennt, sich aber nicht von der Sorge lähmen lassen will.

Trotz der erfolgreichen Qualifikation für die WM in den USA, Mexiko und Kanada wächst die Unzufriedenheit nach den jüngsten Ergebnissen. Nach Niederlagen gegen Japan (0:2) und Südkorea (0:1) im November unterlag Ghana am Freitag mit 1:5 in Österreich. „Ich gebe immer mein Bestes. Mehr kann ich nicht tun. Die Entscheidung treffen andere“, sagte Addo und verwies damit auf die externe Entscheidungsgewalt über seine Zukunft.

Bei der WM trifft Ghana in der Gruppe L auf England, Kroatien und Panama.

Liveticker heute Deutschland gegen Ghana

18:00 Uhr Auch gegen Ghana elf Wechsel möglich Wie schon beim torreichen 4:3-Test gegen die Schweiz in Basel kann Bundestrainer Julian Nagelsmann auch heute in Stuttgart aus dem Vollen schöpfen: Bis zu elf Auswechslungen sind im Duell gegen Ghana gestattet. Grundlage hierfür ist eine neue IFAB-Regelung, die das Standard-Limit für Testspiele von sechs auf acht Spieler angehoben hat – bei beidseitigem Einverständnis sind sogar elf Wechsel erlaubt. Um den Spielfluss trotz der hohen Wechselanzahl zu schützen, greift die bewährte Fenster-Regelung: Gewechselt werden darf nur in drei Unterbrechungen sowie in der Halbzeitpause. Elf Einzelwechsel sind somit untersagt, um taktisches Zeitspiel zu unterbinden. Gegen die Schweiz hielt sich Nagelsmann übrigens noch zurück und nutzte lediglich vier seiner Optionen.

16:00 Uhr Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen.