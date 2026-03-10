Nationalmannschaft England: Kyle Walker beendet Karriere bei den Three Lions – Keine WM 2026 für ihn

Kyle Walker beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft England: Der 35‑Jährige verkündete in einer Pressemitteilung des englischen Fußballverbandes das Ende seiner Zeit bei den Three Lions. Walker blickt auf 96 Länderspiele, fünf große Turniere und zwei EM-Endspiele zurück. Sein letztes Länderspiel bestritt er im Juni 2025 gegen Senegal. Der Verband kündigte an, seine internationale Karriere nach der Weltmeisterschaft im Rahmen eines Abschiedsspiels zu würdigen. Ob Thomas Tuchel ihn ohnehin zur WM 2026 mitgenommen hätte, sei dahingestellt.

Walker erklärt Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Kyle Walker gab den Rücktritt offiziell in einer Mitteilung des englischen Verbandes bekannt und sagte: „Fünf große Turniere zu spielen, zwei Endspiele zu erreichen und mit dieser Gruppe von Spielern und Trainern zusammenzuarbeiten, war eine große Ehre. Aber heute ist der Moment gekommen, das Kapitel zu schließen.“ Der Verteidiger betonte zugleich ambivalente Gefühle: „Ich bin traurig über diese Entscheidung, aber gleichzeitig stolz auf das, was ich mit England erreicht habe.“ Die Erklärung markiert das Ende einer 14 Jahre andauernden internationalen Laufbahn.

Bilanz: 96 Länderspiele, fünf Turniere, zwei EM‑Finals

Mit 96 Länderspielen zählt Walker zu den erfahrensten Spielern der Three Lions und liegt laut Verband bei den Einsätzen an elfter Stelle. Seine Teilnahme an fünf großen Turnieren und die Finalteilnahmen bei der EM 2021 und 2024 bilden den Kern seiner internationalen Bilanz. Diese Zahlen unterstreichen seine Rolle als ein konstanter Bestandteil der englischen Abwehr über mehr als ein Jahrzehnt.

Premier League 2025/2026 27 27 2372′ 8 2 6.6 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 27 - Per Game In Startaufstellung 27 1.0 Per Game Minuten 2372 87.9 Per Game Tore 0 0 Per Game Assists 2 0.1 Per Game

Letztes Länderspiel und geplante Ehrung durch den Verband

Walkers letztes Pflichtspiel für England datiert aus dem Juni 2025 gegen Senegal. Der englische Verband kündigte an, Walkers internationale Karriere nach der anstehenden Weltmeisterschaft im Rahmen eines Spiels offiziell zu würdigen. Die geplante Ehrung soll seinem langjährigen Einsatz für die Nationalmannschaft Rechnung tragen und den Abschied der Fans ermöglichen.

Wechsel zu FC Burnley, Form und WM‑Chancen

Zu Beginn der laufenden Saison wechselte Walker von Manchester City zum FC Burnley. Seit dem Wechsel gelang ihm laut Verband keine Rückkehr zu früheren Leistungen, weshalb seine Chancen auf einen Platz im WM‑Kader als gering galten. Nationaltrainer Thomas Tuchel würdigte Walkers Karriere: „Er zählt zu den Großen dieses Landes, die das Privileg, für England zu spielen, voll verinnerlicht haben. Eine internationale Karriere über 14 Jahre und fünf Turniere ist Ausdruck seiner außergewöhnlichen Hingabe.“