Nationalmannschaft & die Torhüterdebatte – Weltmeister Khedria kritisiert Debatte

Sami Khedira hat die neu entfachte Debatte um eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team scharf kritisiert. Der Weltmeister von 2014 stellte vor allem den Umgang mit Oliver Baumann in den Medien infrage und warnte vor den Folgen für den Torhüter des 1. FC Hoffenheim.

Bei DAZN sagte der frühere Nationalspieler: „Den Oli Baumann, den killen wir gerade. Den killen wir in den Medien, wie wir hier stehen“. Er ergänzte mit Blick auf Bundestrainer Julian Nagelsmann und den 35-Jährigen: „Und ich glaube, das hilft weder Julian, noch Deutschland, noch dem Jungen selber“.

Khedira legte nach: „Wir schaden einem Menschen, einem Spieler, der die Nummer eins sein soll in zwei Monaten. Und das ist Oli Baumann. Das ist einfach nicht korrekt. Es ist nicht gut.“

Ballack hält die Diskussion für legitim

Michael Ballack sieht die Lage anders. Der frühere Weltklasse-Fußballer betonte im selben Gespräch vor dem Rückspiel des FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid: „Es muss auch erlaubt sein, über die besten Spieler zu diskutieren. Es ist eine Leistungsgesellschaft. Die Diskussion muss auch Baumann aushalten.“

Ballack machte zugleich deutlich, dass er Baumann im Falle einer WM-Nominierung als Stammkraft grundsätzlich für tragfähig hält: „Wenn er als Nummer ein zur WM geht, dann stehen auch alle hinter ihm. Das trauen ihm auch alle zu.“

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Neuer nach Patzer wieder im Fokus

Auslöser der erneuten Spekulationen ist Manuel Neuer. Der mittlerweile 40 Jahre alte Keeper des FC Bayern München hatte 2024 seinen Rückzug aus der DFB-Elf erklärt. Nach seiner starken Leistung im Hinspiel in Madrid flammt die Diskussion über eine mögliche Rückkehr jedoch wieder auf.

Im Rückspiel leistete sich Neuer dann allerdings einen frühen Fehler, als Arda Güler in der 1. Minute zum 1:0 traf.