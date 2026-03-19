Nationalmannschaft der Schweiz: Nati-Kader mit acht Bundesliga-Profis gegen DFB-Elf

Die Nationalmannschaft der Schweiz tritt zum Auftakt des WM-Jahres mit einem Kader an, in dem acht Bundesliga-Profis vertreten sind. Nationaltrainer Murat Yakin berief am Donnerstag ein 26-köpfiges Aufgebot für die Länderspiele am 27. März in Basel gegen die DFB-Elf und vier Tage später in Oslo gegen Norwegen. Das Nati-Kader mit acht Bundesliga-Profis umfasst Akteure aus acht verschiedenen deutschen Klubs und verzichtet auf Neulinge. Yakin betont die sportliche Vorbereitung: Die Mannschaft reist ohne größere Verletzungssorgen in die Begegnungen.

Nati-Kader mit acht Bundesliga-Profis

Das Aufgebot enthält mit Gregor Kobel (Borussia Dortmund) den Stammtorhüter aus der Bundesliga sowie gleich sieben Feldspieler, die ihr Geld in Deutschland verdienen. Nationaltrainer Murat Yakin setzte bewusst auf erfahrene Kräfte aus der Bundesliga, die in ihren Vereinen regelmäßig Einsatzzeiten sammeln und die Nati in der Vorbereitung auf die WM vertreten sollen. Insgesamt stammen die Bundesliga-Legionäre aus acht verschiedenen Klubs, was die Breite des Kaders unterstreicht.

Die acht Bundesligaprofis im Detail

Im Tor sitzt Gregor Kobel (Borussia Dortmund), der auch international Erfahrung mitbringt. In der Abwehr berief Yakin Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV) und Silvan Widmer (Mainz). Für die Offensive nominierte er Johan Manzambi (SC Freiburg) und Fabian Rieder (FC Augsburg). Die Auswahl spiegelt unterschiedliche Positionen und Spielertypen wider, von defensiver Stabilität bis zu Varianten in der Offensive.

Kapitäne, Rückkehrer und Kader-Status

Das 26er-Aufgebot führt Kapitän Granit Xhaka (AFC Sunderland) an; Yakin lobte Xhakas Charakter und Belastbarkeit: „Granit ist ein Kämpfer. Er kennt seinen Körper und weiß, was es braucht. Wir brauchen ihn.“ Zudem sind die einst in Deutschland aktiven Spieler Manuel Akanji (Inter Mailand) und Breel Embolo (Stade Rennes) Teil des Kaders. Yakin betonte, dass keine Neulinge berufen wurden und die Mannschaft ohne größere Verletzungsprobleme in die beiden Länderspiele startet.

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Ausblick auf die Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen

Am 27. März trifft die Schweiz in einer ausverkauften Partie in Basel auf die DFB-Elf, vier Tage später steht in Oslo das Duell mit Norwegen an. Yakin zeigt sich vor den Begegnungen optimistisch: „Wir freuen uns, gegen zwei Topteams in Europa zu spielen.“ Die Partien dienen der Kadererprobung und der taktischen Vorbereitung auf das WM-Jahr, in dem sich die Nati für größere Aufgaben formieren will.