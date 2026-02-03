Nationalmannschaft: Bundestrainer Nagelsmann sichert ter Stegen Unterstützung zu

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine volle Unterstützung für Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zugesichert, der erneut verletzt ist. Nach einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel wird ter Stegen die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana verpassen. Nagelsmann betont, dass die Gesundheit des Spielers an erster Stelle steht und alle hinter ihm stehen. Die Diagnose bleibt unklar, während ter Stegen sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterzieht.

Ter Stegens Verletzung schockiert die DFB-Auswahl

Marc-André ter Stegen, der erst kürzlich von einer Verletzung zurückgekehrt war, erlitt im Spiel des FC Girona gegen Real Oviedo (0:1) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Diese erneute Ausfallzeit trifft nicht nur den Spieler persönlich hart, sondern auch die Nationalmannschaft, die auf seine Dienste angewiesen ist. Cheftrainer Julian Nagelsmann äußerte sich auf Anfrage und stellte klar: „Das ist wirklich unglaublich bitter. Wir haben uns sehr auf seine Rückkehr gefreut.“

Ausfallzeit und weitere Untersuchungen

Die genaue Ausfallzeit von ter Stegen ist derzeit unklar. Girona gab bekannt, dass der 33-Jährige sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen wird, um eine präzise Diagnose zu stellen und die Prognose festzulegen. In der Zwischenzeit wird die Nationalmannschaft auf seine Fähigkeiten verzichten müssen, was die Situation für Nagelsmann und das Team zusätzlich erschwert.

WM-Vorbereitung weiterhin im Fokus

Ter Stegen, der derzeit von Meister FC Barcelona an FC Girona ausgeliehen ist, benötigt dringend Spielpraxis, um für die bevorstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada gerüstet zu sein. Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler haben wiederholt betont, wie wichtig es ist, dass der Torhüter vor dem Turnier im Mannschaftstraining und in Spielen eingesetzt wird. Doch der jüngste Rückschlag wirft Fragen auf.

Die Rolle von Oliver Baumann und die Rückkehr von Neuer

In der Abwesenheit von ter Stegen hat Oliver Baumann vom TSG Hoffenheim seine Sache im Tor gut gemacht. Dennoch bleiben die Rufe nach einer Rückkehr von Manuel Neuer, dem ehemaligen Kapitän der DFB-Auswahl, nie ganz aus. Ter Stegen, der als „ewiger“ Kronprinz von Neuer galt, steht nun erneut im Schatten seiner Entourage und muss sich gegen Verletzungen und weitere Herausforderungen behaupten.