Nationalmannschaft – Bundestrainer Nagelsmann entschuldigt sich bei VfB Stürmer Undav

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich nach einer scharf formulierten Aussage über Deniz Undav beim Nationalstürmer entschuldigt. Der 37-Jährige räumte in der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV ein, dass seine Worte „nicht richtig“ gewesen seien und „auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch“ ausgefallen seien. Im Anschluss habe er sich direkt bei Undav gemeldet: „War blöd von mir, tut mir leid.“

Die Sendung wird um 19.00 Uhr ausgestrahlt. Nagelsmann machte darin zudem deutlich, dass auch seine Ehefrau Lena ihm zu diesem Schritt geraten habe. „Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendwas nicht gut war. Beispiel Deniz Undav. Ich habe ihr gesagt, ich werde ihn anrufen, und dann hat sie gesagt: Ja, das rate ich dir auch. So kann man es zusammenfassen“, sagte der Bundestrainer.

Bundesliga 2025/2026 25 21 4 1914′ 5 18 (0) 5 7.2 Europa League 2025/2026 10 9 1 767′ 2 3 (0) 6 7.0 DFB Pokal 2025/2026 4 4 333′ 1 2 (0) 2 6.8 Gesamt: 39 34 5 3014′ 8 0 0 23 (0) 13 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 39 - Per Game In Startaufstellung 34 0.9 Per Game Minuten 3014 77.3 Per Game Tore 23 0.6 Per Game Assists 13 0.3 Per Game

Die Kritik am Stürmer aus Stuttgart

Auslöser der Debatte waren Nagelsmanns Äußerungen am Rande der jüngsten Länderspiel-Maßnahme mit den Partien gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1). Dort musste er immer wieder über die Jokerrolle des formstarken Stuttgarter Angreifers sprechen. Nachdem der VfB-Profi den Sieg gegen die Afrikaner als Einwechselspieler in „seinem“ Stadion gesichert hatte, hatte Nagelsmann unter anderem erklärt: „Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann.“

Diese Einschätzung bereue er inzwischen, betonte Nagelsmann. „Es war ein unnötiger Satz, für den ich mich auch direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe. Das hat er Gott sei Dank angenommen und es ist auch alles in bester Ordnung zwischen uns.“ Er habe sich in der Situation „ein bisschen triggern lassen von sehr vielen Nachfragen zu ein und demselben Thema“.

Undavs Rolle im DFB-Team

Mit Blick auf die WM sieht Nagelsmann Undav weiterhin als „Herausforderer“. Der Angreifer habe gezeigt, dass er „als Joker eine gute Rolle spielen kann“. Gleichzeitig stellte der Bundestrainer klar, dass diese Rolle nicht festgeschrieben sei: „An der Rolle könne sich jedoch immer auch etwas ändern. Aber das betrifft nicht nur Deniz, sondern alle Spieler.“