Nagelsmann Schuld? Deshalb kehrt Manuel Neuer nicht zur Deutschen Fußballnationalmannschaft zurück

Manuel Neuer präsentiert sich aktuell in Weltklasse-Form, doch eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft bleibt dennoch ausgeschlossen. Der entscheidende Grund liegt offenbar nicht im Sportlichen, sondern im Verhältnis zu Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Beim 2:1-Auswärtssieg des FC Bayern bei Real Madrid bestätigte der 40-Jährige einmal mehr seine Ausnahmestellung. Mit mehreren starken Paraden hielt Neuer die Münchner im Spiel und wurde zum prägenden Mann der Partie.

Trotz dieser Leistung flammt die Diskussion um ein mögliches DFB-Comeback mit Blick auf die WM 2026 weiter auf. Direkt nach dem Spiel machte Neuer jedoch deutlich, dass es für ihn an dieser Frage nichts zu rütteln gibt.

Belastetes Verhältnis zu Nagelsmann als Hauptgrund

Wie Sports Illustrated berichtet, ist nicht die Form des Keepers das Problem, sondern die persönliche Ebene. Das Verhältnis zwischen Neuer und Julian Nagelsmann gilt seit Längerem als zerrüttet.

Champions League 2025-2026 8 8 720′ 2 8 2 7.2 Bundesliga 2025/2026 20 20 1710′ 19 5 6.9 DFB Pokal 2025/2026 2 2 180′ 1 2 1 7.1 Gesamt: 30 30 0 2610′ 3 0 0 29 8 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 30 - Per Game In Startaufstellung 30 1.0 Per Game Minuten 2610 87.0 Per Game Gegentore kassiert 29 1.0 Per Game Weiße Westen 8 0.3 Per Game

Der Ursprung der Spannungen liegt im Jahr 2023. Damals hatte Nagelsmann in seiner Zeit beim FC Bayern Torwarttrainer Toni Tapalovic freigestellt. Diese Entscheidung sorgte intern für erheblichen Wirbel – vor allem bei Neuer, der seit vielen Jahren eng mit Tapalovic verbunden ist. Der Weltmeister von 2014 sprach damals von einem „tiefen Schlag“.

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Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen beiden offenbar nicht mehr nachhaltig verbessert. Auch Nagelsmanns Rückkehr auf die große Bühne als Bundestrainer brachte keine Annäherung. Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass Neuer im August 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündete und diesen bislang konsequent beibehält.

Matthäus hofft auf ein Umdenken – doch die Tür bleibt wohl zu

Dennoch gibt es weiter Stimmen, die auf eine Kehrtwende setzen. Lothar Matthäus brachte Neuer nach dessen Gala erneut ins Spiel. „Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass Nagelsmann das Spiel gesehen hat“, sagte der Rekordnationalspieler bei Sky.

Gleichzeitig schränkte Matthäus seine Forderung selbst ein: „Ich würde tatsächlich gerne einen Manuel Neuer in dieser Form bei der WM sehen. Aber ich weiß auch, dass das nicht passieren wird. Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktritts-Worte in Stein gemeißelt.“

Damit ist die Lage klar: Selbst wenn die sportlichen Argumente für Neuer sprechen, deutet derzeit alles auf einen endgültigen Abschied vom DFB-Team hin. Für den FC Bayern ist das kein Nachteil – im Gegenteil, die Münchner profitieren davon, dass sich ihr Kapitän ganz auf den Verein konzentriert und dort weiter als Leistungsträger vorangeht.