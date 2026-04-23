Nagelsmann Debatte wegen Undav & Lena – Völler kontert Sammer

Rudi Völler hat die Kritik von Matthias Sammer an Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich zurückgewiesen. Der DFB-Sportdirektor verteidigte den 38-Jährigen im Gespräch mit Sky und machte zugleich klar, dass er den Vorwurf von Sammer nicht teilt.

Völler weist Sammer-Aussagen zurück

Sammer, 58 Jahre alt und als Berater von Borussia Dortmund tätig, hatte sich an Nagelsmanns Umgang mit der Debatte um Deniz Undav gestoßen. Dabei ging es darum, dass der Bundestrainer eingeräumt hatte, in dieser Frage auch seine Frau Lena um Rat gefragt zu haben. Völler reagierte darauf mit Unverständnis für die Kritik.

Auf die Frage, ob er Sammers Aussagen nachvollziehen könne, sagte der frühere Nationalspieler bei Sky: „Nein. Ich habe es auch gelesen, aber ich habe heute Morgen noch mit Julian telefoniert. Also im Grunde muss ich darüber schmunzeln. Ich weiß ja, wie Matthias das meint. Er ist auch ein großer Analytiker, macht das ja auch wunderbar. Aber da hat er natürlich definitiv nicht recht.“

Völler verweist auf bekannte Beispiele

Der DFB-Sportdirektor stellte zudem klar, dass es aus seiner Sicht völlig normal sei, bei wichtigen Entscheidungen auch die Meinung der Partnerin einzuholen. „Das Problem in Deutschland ist, wenn der Bundestrainer mit seiner Frau was bespricht…“, sagte Völler und ergänzte: „Ich mache das auch immer. Ich erinnere auch immer gerne an Otto Rehhagel. Ohne seine Beate hat er keinen Transfer gestemmt. Und selbst Berti Vogts hat, glaube ich, auf seine Frau gehört, damals Oliver Bierhoff mitzunehmen.“