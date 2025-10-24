Nächstes Frauen Länderspiel – Aufstellung – Deutschland gegen Frankreich UEFA Nations League

DFB-Frauen gegen Frankreich: Halbfinale mit EM-Revanche live in der ARD

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht erneut im Halbfinale der UEFA Women’s Nations League – und trifft dabei heute auf einen alten Bekannten: Frankreich. Es ist die Neuauflage des dramatischen EM-Halbfinals von 2024, das Deutschland im Elfmeterschießen gewann. Anstoß für das Hinspiel ist am Freitag um 17:45 Uhr in Düsseldorf – live im Ersten.

Update 19:40 Uhr – Deutschland gewinnt 1:0 gegen Frankreich

Update 17 Uhr – Die deutsche Aufstellung ist da!

Die Startelf: 1 Johannes – 3 Hendrich, 7 Gwinn (C), 9 Nüsken, 13 Wamser, 16 Anyomi, 17 Kett, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand, 23 Küver.

Welcher Sender überträgt das Halbfinale live?

Die ARD zeigt das Spiel am Freitag live im Free-TV und im Livestream. Die Vorberichterstattung beginnt um 17:15 Uhr. Claus Lufen führt als Moderator durch den Fußballabend, Christina Graf kommentiert die Partie. An ihrer Seite analysiert Almuth Schult – Ex-Nationaltorhüterin mit 66 Länderspielen – das Geschehen am Spielfeldrand.

Wo wird das Spiel ausgetragen?

Gespielt wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, Heimspielstätte von Fortuna Düsseldorf. Der Rückkampf folgt am 28. Oktober (Anstoß: 21:10 Uhr, live im ZDF) im Stade Michel-d’Ornano in Caen – Frankreich hat im zweiten Spiel Heimrecht.

22:10 Frankreich Frauen - - Deutschland Frauen

Wie lief die Bilanz zwischen Deutschland und Frankreich bisher?

In bisher 24 direkten Duellen hat Deutschland die Nase vorn: 13 Siege, sechs Niederlagen, fünf Unentschieden. Doch die Statistik allein erzählt nicht die ganze Geschichte. Beim EM-Halbfinale 2024 setzten sich die DFB-Frauen dramatisch mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. Die letzte Begegnung in der Nations League 2023/24 entschieden jedoch die Französinnen mit 2:1 für sich – es war ebenfalls ein Halbfinale.

Wie hat sich Deutschland für das Halbfinale qualifiziert?

Die deutsche Mannschaft hat sich souverän für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Mit fünf Siegen und einem Unentschieden aus sechs Spielen holte das Team von Christian Wück 16 Punkte in der Gruppenphase und setzte sich damit deutlich an die Spitze von Liga A. Frankreich zog ebenfalls als Gruppensieger ins Halbfinale ein.

Deutsche Gruppe A

Wer steht im aktuellen DFB-Kader?

Für die beiden Halbfinalspiele nominierte Bundestrainer Christian Wück 23 Spielerinnen. Gleich vier Spielerinnen feiern ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft: Torhüterin Laura Dick (TSG Hoffenheim), Camilla Küver (VfL Wolfsburg), Shekiera Martinez (West Ham United) und Rafaela Borggräfe (FC Liverpool). Auch Alara Şehitler (FC Bayern München) ist erstmals dabei.

Nach längerer Verletzungspause kehrt Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München) zurück ins Team. Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) und Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) feiern ebenfalls ihr Comeback im Nationaltrikot.

Welche Ausfälle gibt es im deutschen Team?

Die Verletztenliste ist lang – und prominent besetzt. Lena Oberdorf (FC Bayern) fällt nach einem erneuten Kreuzbandriss erneut monatelang aus. Auch Torhüterin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) fehlt verletzt, ebenso wie Innenverteidigerin Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Rebecca Knaak (Manchester City) und Stürmerin Giovanna Hoffmann (RB Leipzig).

Für sie rückten Spielerinnen wie Linda Dallmann (FC Bayern) nach. Besonders bitter: Einige Ausfälle betreffen Schlüsselpositionen in der Defensive, was gegen ein konterstarkes Frankreich zum Problem werden könnte.