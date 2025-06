Nächstes DFB-Fußball Länderspiel: Spiel um Platz 3 gegen Frankreich – die „Goldene Ananas?“

DFB-Elf vor Prestige-Duell gegen Frankreich: Mehr als nur ein Spiel um Platz 3

Der Traum vom Nations-League-Titel ist geplatzt, doch das Spiel um Platz drei gegen Vizeweltmeister Frankreich ist für die deutsche Nationalmannschaft weit mehr als ein belangloses Auslaufen. Mit Blick auf die kommende WM-Qualifikation ist das Duell in Stuttgart am Sonntag ein echter Härtetest – sportlich und psychologisch.

Letzte Chance vor der WM-Qualifikation

Die WM-Qualifikationsgruppe A mit Luxemburg, Nordirland und der Slowakei ist für das DFB-Team zwar machbar, aber keines dieser Teams bietet den Ernstfall auf Top-Niveau. Gegen Frankreich geht es also um den letzten Form-Check vor der heißen Phase in Richtung WM 2026. Zudem zählt jeder Punkt für die FIFA-Weltrangliste – und damit für einen möglichst guten Platz im Lostopf bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

Nagelsmann fordert Charakter und Top-Leistung

Julian Nagelsmann will von einem unwichtigen Spiel nichts wissen. Ihm geht es nicht um das Ergebnis, sondern um die Leistung – und die müsse stimmen. „Ich will lieber ein Topspiel sehen und wir werden Vierter, als ein schlechtes Spiel und wir werden Dritter“, so der Bundestrainer. Intern hat er seinem Team klar gemacht, dass nach dem 1:2 gegen Portugal deutlich mehr gefordert wird. Auch Rudi Völler machte keinen Hehl daraus, dass die Spieler in die Pflicht genommen wurden.

Frankreich als Maßstab für das DFB-Team

Frankreich ist mit Stars wie Kylian Mbappé, Antoine Griezmann oder Eduardo Camavinga eine echte Herausforderung – und genau das braucht die deutsche Mannschaft. Gegen Portugal reichten ein paar Prozent weniger, und die Quittung kam prompt. Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft und das Spiel gegen den Ball stehen im Fokus. Eine Systemumstellung weg von der Dreierkette scheint denkbar, ebenso wie personelle Änderungen nach den schwachen Auftritten einiger Bayern-Profis.

Reaktion gefordert – und erwartet

Kapitän Joshua Kimmich sprach von einer „Chance, eine Reaktion zu zeigen“, die Stimmung im Team scheint trotz der Niederlage intakt. Und für viele Spieler ist das Frankreich-Spiel mehr als ein Saisonabschluss – es ist eine Bewerbung für das WM-Jahr. Ein gutes Spiel gegen einen Weltklasse-Gegner könnte mehr zählen als jeder Pflichtsieg in der Quali.