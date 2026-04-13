Nächstes DFB-Frauen Länderspiel – Deutschland – Österreich: Das solltest du wissen!

Die DFB-Frauen setzen ihre WM-Qualifikation am Dienstag in Nürnberg fort und treffen ab 18.15 Uhr auf Österreich. Das dritte Spiel in der Gruppe A4 läuft live im ZDF und parallel im Stream in der ZDF-Mediathek. Für das Team von Christian Wück ist es das erste von zwei Duellen mit den Nachbarinnen.

TV-Übertragung, Stadion und Bilanz

Das ZDF meldet sich bereits um 17.55 Uhr mit Vorberichten und Interviews auf Sendung. Durch die Übertragung führt Katja Streso, als Expertin ordnet Kathrin Lehmann ein, kommentiert wird die Partie von Claudia Neumann. Gespielt wird im Max-Morlock-Stadion, wo die DFB-Auswahl gemischte Erinnerungen hat: Beim Abschied von Dzsenifer Marozsán unterlag Deutschland dort am 11. April 2023 mit 1:2 gegen Brasilien, ehe am 25. Februar 2025 ein 4:1 gegen Österreich in der UEFA Nations League gelang.

Die Gesamtbilanz gegen Österreich ist aus deutscher Sicht makellos. In sieben bisherigen Vergleichen setzte sich die Frauen-Nationalmannschaft immer durch, zuletzt am 3. Juni 2025 mit 6:0 in Wien. Dabei stehen 26 deutsche Treffer nur sechs Gegentoren gegenüber.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der deutschen Gruppe

Nach dem 5:0 gegen Slowenien zum Auftakt und dem 4:0 in Norwegen ist die DFB-Auswahl mit sechs Punkten klar auf Kurs Richtung WM 2027 in Brasilien. Der Gruppensieger ist direkt qualifiziert, die Teams auf den Plätzen zwei bis vier können sich über die Play-offs noch ein Ticket sichern. Deutschland hat dabei noch keinen Gegentreffer kassiert, Österreich wartet nach zwei knappen 0:1-Niederlagen gegen Norwegen und in Slowenien weiter auf das erste Tor.

In der Gruppe qualifiziert sich nur der Erste direkt für das nächste große Turnier. Österreich steht nach den bisherigen Partien noch ohne Punkt da und belegt derzeit den letzten Platz.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S > 2 2 0 0 9 0 9 6 2 Norwegen Frauen S N > 2 1 0 1 1 4 -3 3 3 Slowenien Frauen N S > 2 1 0 1 1 5 -4 3 4 Österreich Frauen N N > 2 0 0 2 0 2 -2 0

Für die beiden Qualifikationsspiele gegen Österreich hat Christian Wück einen 23-köpfigen Kader nominiert. Cora Zicai vom VfL Wolfsburg sollte zurückkehren, musste wegen muskulärer Probleme aber kurzfristig absagen. Für sie rückte Larissa Mühlhaus vom SV Werder Bremen nach. Weiterhin fehlen verletzungsbedingt Klara Bühl vom FC Bayern München sowie Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg und Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao, die zwar schon wieder mit der Mannschaft trainieren, für die April-Länderspiele aber noch nicht rechtzeitig fit waren.

Verabschiedung, Tickets und Rückspiel

Vor dem Anpfiff wird es im Max-Morlock-Stadion emotional: Nach dem Einlaufen der Teams verabschieden DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektorin Nia Künzer Sara Däbritz offiziell. Die 31 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Real Madrid hatte im Oktober 2025 ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt; geehrt wird sie stellvertretend für ihre lange und erfolgreiche Karriere im DFB-Trikot.

Für die Begegnung sind noch Restkarten im DFB-Ticketshop erhältlich, bereits mehr als 22.000 Tickets wurden verkauft. Das Wiedersehen mit Österreich folgt schon am Samstag, 18. April, ab 18 Uhr in Ried, unweit der deutschen Grenze zwischen Salzburg und Linz, und wird live auf sportschau.de gezeigt. Wer nach Nürnberg fährt, findet die wichtigsten Fan-Hinweise rechtzeitig in den Fan-Infos; außerdem bietet der DFB mit fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen an.

Liveticker heute