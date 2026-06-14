Nächstes Deutschland Länderspiel bei der WM 2026 – Wann spielt Deutschland wieder?

Nach dem gelungenen WM-Auftakt mit dem 7:1 gegen Curaçao fragen sich viele Fans: Wann spielt Deutschland wieder? Das nächste Deutschland-Länderspiel bei der WM steigt am Samstag, 20. Juni 2026, um 22:00 Uhr (MESZ) gegen die Elfenbeinküste. Übertragen wird die Partie live im ZDF und bei MagentaTV. Danach folgt am 25. Juni das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador. Hier bekommst du alle Termine, Anstoßzeiten und Übertragungs-Infos zu den nächsten DFB-Spielen in der WM-2026-Gruppe E im Überblick.

Wann spielt Deutschland wieder? Die nächsten DFB-Spiele bei der WM 2026

Deutschland gehört in der Gruppe E mit den Außenseitern Curaçao und Ecuador sowie der Elfenbeinküste zu den Favoriten. Nach dem Kantersieg zum Start geht es nun um den Gruppensieg und das sichere Weiterkommen. Das nächste Deutschland-Spiel und das letzte Vorrundenspiel im Überblick:

Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Das nächste Deutschland-Länderspiel bei der WM 2026 ist zugleich der erste echte Prüfstein. Am Samstag, 20. Juni 2026, trifft die DFB-Elf um 22:00 Uhr (MESZ) im BMO Field von Toronto auf die Elfenbeinküste. Die „Elefanten“ sind körperlich und individuell deutlich stärker einzuschätzen als Curaçao und gelten als ernsthafter Konkurrent um die vorderen Plätze der Gruppe. Ein Sieg würde Deutschland vorzeitig den Achtungserfolg und einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde bringen. Die Partie läuft live im ZDF und bei MagentaTV.

Ecuador gegen Deutschland: Das letzte Gruppenspiel

Zum Abschluss der Vorrunde geht es für Deutschland am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 22:00 Uhr (MESZ) gegen Ecuador. Gespielt wird im MetLife Stadium bei New York, dem mit 82.500 Plätzen größten Stadion des Turniers, in dem am 19. Juli auch das WM-Finale steigt. Ecuador zählt zu den robustesten südamerikanischen Teams und könnte für Deutschland zum Stolperstein werden, falls die Ausgangslage in der Tabelle noch eng ist. Auch dieses Spiel ist im ZDF und bei MagentaTV zu sehen.

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Wie geht es nach der Gruppenphase weiter?

Holt Deutschland einen der ersten beiden Gruppenplätze oder qualifiziert sich als einer der besten Gruppendritten, zieht das Team ins Sechzehntelfinale ein. Die K.-o.-Runde der WM 2026 startet wegen des erstmals 48 Teams umfassenden Feldes bereits mit der Runde der letzten 32 und beginnt ab dem 28. Juni 2026. Das genaue Datum und der Gegner des nächsten Deutschland-Spiels in der K.-o.-Phase stehen erst nach dem letzten Gruppenspieltag fest. Den aktuellen Tabellenstand findest du jederzeit auf unserer Gruppe-E-Seite.

Deutschland-Spiele bei der WM 2026 live im TV und Stream

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen bei der WM 2026 im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD und ZDF sowie parallel bei MagentaTV, das als einziger Anbieter alle 104 WM-Spiele zeigt. Die Free-TV-Übertragungen kannst du auch im Livestream verfolgen, etwa über den ZDF-Livestream oder den ARD-Livestream. Wer kein Spiel verpassen will, sichert sich den vollen Zugang über MagentaTV.

Häufige Fragen zum nächsten Deutschland-Spiel bei der WM

Wann spielt Deutschland das nächste Mal bei der WM 2026?

Das nächste Deutschland-Länderspiel ist am Samstag, 20. Juni 2026, um 22:00 Uhr (MESZ) gegen die Elfenbeinküste in Toronto.

Wo wird Deutschland gegen Elfenbeinküste übertragen?

Die Partie läuft live im ZDF und bei MagentaTV, der ZDF-Livestream ist zusätzlich online verfügbar.

Wann ist das letzte Gruppenspiel von Deutschland?

Deutschland beendet die Vorrunde am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 22:00 Uhr (MESZ) gegen Ecuador im MetLife Stadium bei New York.

Wie viele Spiele hat Deutschland noch in der WM-Gruppenphase?

Nach dem 7:1 gegen Curaçao stehen noch zwei Gruppenspiele aus: gegen die Elfenbeinküste und gegen Ecuador.