Nächster Transferkracher für MagentaTV perfekt: Wontorra kommt ins WM 2026 Team

MagentaTV hat sein Moderatorenteam für die Fußball-WM 2026 mit einem weiteren Top-Transfer verstärkt: Laura Wontorra wird eine Schlüsselrolle in der Berichterstattung über das XXL-Turnier einnehmen. Gemeinsam mit dem Experten Mats Hummels wird sie ein prägendes Duo bilden. Neben Wontorra und Hummels sind auch Größen wie Thomas Müller, Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner und Kommentator Wolff Fuss im Einsatz. MagentaTV wird alle 104 WM-Spiele live übertragen, davon 44 Partien exklusiv.

Laura Wontorra als Schlüsselspieler im WM-Team

Mit der Verpflichtung von Laura Wontorra hat MagentaTV eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Sportfernsehens gewonnen. Ab dem 11. Juni 2026 wird sie von einem Studio in New York sowie direkt aus den Stadien moderieren. Wontorra, die für ihre sportliche Expertise und hohe Live-Erfahrung bekannt ist, wird zusammen mit Mats Hummels ein bedeutendes TV-Duo bilden.

Das Team von MagentaTV für die WM 2026

Das Moderatorenteam von MagentaTV wird durch weitere prominente Persönlichkeiten ergänzt. Neben Laura Wontorra und Mats Hummels sind auch Johannes B. Kerner, Wolff Fuss sowie die Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp Teil des Teams. Mit dieser Auswahl an hochkarätigen Moderatoren und Kommentatoren wird MagentaTV die Zuschauer umfassend über das Turnier informieren.

Aussagen der Verantwortlichen

Arnim Butzen, der TV-Chef der Telekom, äußerte sich begeistert über die Verpflichtung von Wontorra: „Sie wird unser WM-Programm mit ihrer Präsenz und Persönlichkeit bereichern.“ Diese Einschätzung unterstreicht die Bedeutung von Wontorras Rolle für das Moderationsteam und die gesamte Berichterstattung während der WM.

WM 2026 live bei MagentaTV

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. MagentaTV wird alle 104 Spiele live übertragen, darunter 44 Partien exklusiv. Dies macht den Sender zur ersten Adresse für Fußballfans in Deutschland und verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle Zuschauer.