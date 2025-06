Nächster Rückschlag für Bundestrainer Nagelsmann: Burkardt abgereist

Personalsorgen vor Nations-League-Halbfinale: Nagelsmanns Kader schrumpft weiter

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit erheblichen Ausfällen ins Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Nach Jonathan Burkardt muss Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits auf neun Spieler verzichten – eine echte Belastungsprobe für das deutsche Team.

Verletzungspech schlägt erneut zu

Mit Jonathan Burkardt erwischte es am Sonntag den nächsten Nationalspieler. Der Angreifer vom FSV Mainz 05 verletzte sich beim Vormittagstraining an der Ferse – eine Risswunde, die genäht werden musste. Damit ist sein Einsatz im Halbfinale ausgeschlossen. Brisant: Burkardt war erst kurzfristig für den angeschlagenen Angelo Stiller (VfB Stuttgart) nachnominiert worden.

Schon am Samstag hatte sich Nadiem Amiri mit Adduktorenproblemen abgemeldet. Am Sonntag folgte der nächste Ausfall: Innenverteidiger Yann Bisseck (Inter Mailand) zog sich im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (0:5) eine Oberschenkelverletzung zu. Für ihn wurde Thilo Kehrer (AS Monaco) nachberufen.

Prominente Ausfälle belasten Spielvorbereitung

Schon vor den jüngsten Hiobsbotschaften war der Kader dünn besetzt. Julian Nagelsmann muss gegen Portugal unter anderem auf Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, Kai Havertz und Nico Schlotterbeck verzichten. Auch Tim Kleindienst und Benjamin Henrichs stehen nicht zur Verfügung. Eine solide Vorbereitung auf das Duell mit den Portugiesen gestaltet sich damit zunehmend schwierig – besonders mit Blick auf die defensive Stabilität und offensive Durchschlagskraft.

Gegner Portugal mit breiter Brust

Portugal kommt mit voller Kapelle nach München und gilt angesichts der deutschen Personallage als leichter Favorit. Mit Stars wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva und João Félix hat Trainer Roberto Martínez reichlich Optionen. Besonders in der Offensive zeigt sich das Team bislang variabel und gefährlich.

Für Nagelsmann und sein dezimiertes Team wird es vor allem darauf ankommen, defensiv kompakt zu stehen und die wenigen sich bietenden Räume im Umschaltspiel zu nutzen. Spieler wie Florian Wirtz oder Ilkay Gündogan werden eine Schlüsselrolle einnehmen müssen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Zweites Halbfinale: Spanien gegen Frankreich

Im anderen Halbfinale der Nations League treffen am Donnerstag Europameister Spanien und Vizeweltmeister Frankreich in Stuttgart aufeinander. Auch dieses Duell verspricht hochklassigen Fußball – vorausgesetzt, die Teams bleiben von Verletzungspech verschont.