Nächste Länderspiele: Wann spielt Deutschland 2026 wieder?

Die Vorfreude steigt: Das Jahr der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2026 ist angebrochen! Viele WM-Fans fragen sich: Wann spielt die Deutsche Nationalmannschaft wieder? Um bei der WM 2026 Endrunde in Bestform zu sein, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen straffen WM-Fahrplan erstellt. Bevor die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada am 14. Juni startet, bestreitet der DFB insgesamt vier wichtige DFB Länderspiele. Diese Testspiele sind die letzte Gelegenheit, die Deutsche Nationalmannschaft auf europäischem und amerikanischem Boden in Aktion zu sehen, bevor es um den Titel geht. Im Herbst nach der Fußball-WM geht es dann in die neue Saison der UEFA Nations League 2026/2027.

Der komplette DFB Spielplan: Alle Länderspiele im Überblick

Der Weg der Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft führt über Basel, Stuttgart und Mainz bis nach Chicago. Julian Nagelsmann nutzt diese Auswahl an Gegnern, um die Deutsche Nationalmannschaft auf alle denkbaren Szenarien der WM Endrunde vorzubereiten.

Schweiz - - Deutschland Deutschland - - Ghana Deutschland - - Finnland USA - - Deutschland

Die WM Endrunde: Wann wird es für den DFB ernst?

Nach der offiziellen Generalprobe in Chicago gegen den WM 2026 Gastgeber USA beginnt für die Deutsche Nationalmannschaft das eigentliche Abenteuer. Die Gruppenauslosung hat bereits für klare Verhältnisse gesorgt. In der Vorrunde warten drei spannende Kontrahenten auf die Elf von Julian Nagelsmann. Bei der WM 2026 Endrunde spielt man in der WM 2026 Gruppe E gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Deutschland bei der WM 2026

Die drei Vorrundenspiele sind auf den 14., 20. und 25. Juni angesetzt, dabei wird Deutschland in Houston/Texas, Toronto/Kanada und New York spielen. Die ARD und das ZDF teilen sich die TV-Übertragungen.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Der DFB hat nichts dem Zufall überlassen. Mit dem Mix aus europäischen Nachbarn, physisch starken Teams aus Afrika und dem Härtetest gegen den WM 2026 Gastgeber ist die Deutsche Nationalmannschaft bestens gerüstet. Julian Nagelsmann hat in diesen Länderspielen die Chance, aus Einzelspielern eine Turniermannschaft zu formen, die bei der Weltmeisterschaft Geschichte schreiben kann.