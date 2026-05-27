Nächste Länderspiele der Deutschen Nationalmannschaft: WM-Generalprobe vor vollen Rängen

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit Rückenwind in die WM-Vorbereitung und bestreitet ihre letzten beiden Länderspiele vor der FIFA WM 2026 vor ausverkauftem Haus. Sowohl das Heimspiel am Sonntag in Mainz gegen Finnland als auch der Generalprobe in Chicago gegen die USA sind längst nicht mehr mit Tickets zu bekommen.

Am heutigen Mittwoch versammelte sich die DFB-Auswahl zum Auftakt der heißen Phase im bekannten Teamquartier bei Partner adidas in Herzogenaurach. Dort startet der Countdown zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, ehe der Weg die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann über Frankfurt in Richtung Nordamerika führt.

Die nächsten Deutschland Länderspiele

Datum Vorschau 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 27.März 2026 3:4 🇨🇭 Schweiz Basel RTL 31.März 2026 2:1 🇬🇭 Ghana Stuttgart ARD 30. Mai 26 DE-FIN 🇫🇮 Finnland Mainz ZDF 06.Juni 2026 USA-DE 🇺🇸 USA Chicago USA RTL

Ausverkaufte Tests in Mainz und Chicago

Das letzte Heimländerspiel vor der Endrunde findet am Sonntag ab 20.45 Uhr live im ZDF in der Mainzer Arena gegen Finnland statt. Die Partie war schon seit Wochen ausverkauft, im öffentlichen Verkauf waren die Karten sogar nach wenigen Minuten vergeben.

Auch für den zweiten und letzten Härtetest ist kein Platz mehr frei. Das Spiel am 6. Juni im Soldier Field von Chicago gegen Co-WM-Gastgeber USA beginnt um 20.30 Uhr MESZ und läuft live bei RTL. Der amerikanische Verband meldete inzwischen ebenfalls ausverkauft. Zwei Tage danach reist die deutsche Nationalmannschaft weiter in ihr Team-Base-Camp nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.

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Startschuss in Herzogenaurach mit Nagelsmann und Völler

In Herzogenaurach empfängt Nagelsmann bis zum Mittag 25 seiner 26 für den WM-Kader nominierten Spieler im Home Ground. Nur Kai Havertz stößt später dazu, weil er am Samstag mit dem FC Arsenal noch das Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest bestreitet. Jonas Urbig vom FC Bayern München, der als vierter Torhüter eingeplant ist, reist ebenfalls am Mittwoch an.

Für den Nachmittag ist ab 14.30 Uhr die erste Pressekonferenz angesetzt. Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler stellen sich dabei den Medien und beantworten die Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Die Auftakt-PK wird live auf DFB.TV und dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.

Fahrplan Richtung WM in Nordamerika

Bis Samstag trainiert die Nationalmannschaft in Herzogenaurach, anschließend geht es nach Frankfurt weiter. Von dort hebt der DFB-Tross am 2. Juni mit Partner Lufthansa in die USA ab. Am Montag steht in Frankfurt zudem noch eine Trainingseinheit vor Fans am DFB-Campus an, bevor am Sonntag das letzte Heimspiel gegen Finnland auf dem Programm steht und die DFB-Auswahl am Dienstag nach Chicago fliegt.

Der WM-Auftakt steigt am 14. Juni um 19.00 Uhr live in der ARD in Houston gegen Turnierneuling Curacao. In Gruppe E warten am 20. Juni um 22.00 Uhr live im ZDF in Toronto die Elfenbeinküste, die auch als Côte d’Ivoire geführt wird, sowie am 25. Juni um 22.00 Uhr live in der ARD und ebenfalls bei MagentaTV in East Rutherford Ecuador.