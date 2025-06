Nächste DFB Länderspiele in der WM Qualifikation: Nagelsmanns Klartext

Nagelsmanns Klartext nach Nations-League-Aus: „Da jage ich alle durch!“

Nach dem enttäuschenden Auftritt beim Final Four der Nations League setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann klare Signale in Richtung seiner Nationalspieler. Im Fokus: die bevorstehende WM-Qualifikation – und der Anspruch, endlich wieder internationale Standards zu erfüllen. In der WM-Quali ab September geht es in der Quali Gruppe I gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg.

Deutliche Worte nach Pleite gegen Frankreich

Nach dem 0:2 im Spiel um Platz drei gegen Frankreich in Stuttgart zeigte sich Julian Nagelsmann alles andere als diplomatisch. Ohne Umschweife forderte er von seinen Spielern, in der bevorstehenden Qualifikation keine Nachlässigkeit zu zeigen – auch wenn die Gegner auf dem Papier nicht zur Weltspitze gehören. „Wir dürfen in der Quali nicht den Fehler machen, wenn wir nicht die absoluten Top-Top-Top-Teams vor der Brust haben, einen Schritt weniger zu gehen“, betonte er. Die deutsche Mannschaft trifft ab September auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Nur der Gruppensieger fährt direkt zur WM 2026 in die USA, nach Mexiko und Kanada.

Volle Belastung trotz vollem Kalender

Nagelsmann kündigte an, im Hinblick auf die Belastung seiner Nationalspieler keine Rücksicht mehr auf die Vereine zu nehmen. „Da jage ich alle durch“, sagte er deutlich. Die klare Botschaft: Die wenigen verbliebenen Länderspiele bis zur WM sollen intensiv genutzt werden. Denn der Bundestrainer weiß: Viel Zeit für Experimente bleibt nicht. „Wir haben sehr wenige Spiele bis zur WM“, betonte er – und sieht noch spürbaren Nachholbedarf im Vergleich zur Weltspitze.

WM Quali Spielplan von Deutschland

Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei - - Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland - - Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland - - Luxemburg Weltmeisterschaften Quali Europa Nordirland - - Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Luxemburg - - Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland - - Slowakei

Anspruch und Realität: Ein schmaler Grat

Der 37-Jährige bleibt realistisch: „Wir sind noch ein paar Prozentpunkte hinter den Topteams dieser Welt.“ Das Team könne nicht innerhalb von zwei Jahren alle Versäumnisse der vergangenen acht Jahre wettmachen. Dennoch erwartet er, dass sich die DFB-Elf in der Qualifikation dominant zeigt. Die Gegner – laut Nagelsmann „gut“ – dürften auf keinen Fall unterschätzt werden. „Wenn wir an einen guten Tag kommen, sind wir klar besser. Und das müssen wir auch zeigen.“

Kein Platz für Ausreden

Nagelsmanns Aussagen machen klar: Die Zeiten des Experimentierens und Schonens sind vorbei. Der Anspruch ist hoch, der Spielraum für Fehler gering. In der WM-Qualifikation zählt nur Platz eins – und der Weg dorthin soll laut dem Bundestrainer mit maximaler Intensität gegangen werden. Ob die Spieler diesen Weg mitgehen, wird sich ab Herbst zeigen.