Armel Bella-Kotchap bleibt nach seiner Leihe beim italienischen Erstligisten Hellas Verona. Der 24-jährige ehemalige Fußball-Nationalspieler unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2030, nachdem er sich in der Defensive des Teams als Stammkraft etabliert hat. Trotz der aktuellen sportlichen Schwierigkeiten hat der Verein die fest Verpflichtung des Abwehrspielers bekanntgegeben, was eine wichtige Maßnahme für die Zukunft darstellt.

Bella-Kotchap wechselt endgültig nach Verona

Der WM-Fahrer von 2022, Armel Bella-Kotchap, bleibt Hellas Verona treu. Der Verein gab am Montag die feste Verpflichtung des Abwehrspielers bekannt, der zuvor vom FC Southampton ausgeliehen war. Bella-Kotchap, der 2022 vom VfL Bochum zu Southampton wechselte, hat nun einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet und zeigt damit sein Engagement für den italienischen Club in der Serie A.

Wichtige Rolle in der Defensive

In seiner Zeit bei Hellas Verona hat sich Bella-Kotchap als zentrale Figur in der Abwehr etabliert. In 14 Ligaspielen stand er 13 Mal in der Startelf und hat durch seine Präsenz auf dem Platz zur Stabilität der Defensive beigetragen. Dennoch konnte auch er die verheerende Bilanz von 41 Gegentoren, die Hellas zur schwächsten Defensive der Liga macht, nicht verhindern.

Verletzungsbedingte Ausfallzeit

Zuletzt musste Bella-Kotchap aufgrund von muskulären Problemen pausieren. Diese Verletzung hat ihn daran gehindert, weiterhin in Bestform zu spielen. Der Club hofft, dass er bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, um seinen Platz in der Startelf zurückzuerobern.

Trainerwechsel nach Niederlage

Die sportliche Situation bei Hellas Verona hat sich nach der jüngsten 0:4-Niederlage gegen Cagliari Calcio weiter verschärft. Infolge dieser Pleite wurde Trainer Paolo Zanetti am Montag entlassen. Der Verein steht nun unter Druck, die Wende in der laufenden Saison zu schaffen, während Bella-Kotchap und seine Mitspieler versuchen, die Defensive zu stabilisieren.