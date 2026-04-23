Nach Elfmeter – Lamine Yamal muss verletzt vom Platz – WM 2026 in Gefahr?

Beim Heimsieg des FC Barcelona gegen Celta Vigo hat sich Lamine Yamal verletzt. Der 17 Jahre alte Offensivspieler verwandelte zwar in der 40. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0, musste kurz darauf aber mit Beschwerden am linken Oberschenkel vom Feld. Die Sorge beim Tabellenführer ist nun groß, auch mit Blick auf die WM 2026.

Yamal trifft vom Punkt und greift sich sofort an den Oberschenkel

Für Barcelona begann der Abend zunächst ideal: Yamal brachte den Spitzenreiter per Strafstoß in Führung. Unmittelbar nach seinem Treffer fasste sich das Ausnahmetalent jedoch an den linken Oberschenkel, sank zu Boden und machte deutlich, dass ein Wechsel nötig war. Wenig später verschwand er in die Kabine; für ihn kam der schwedische Youngster Roony Bardghji ins Spiel.

Schon in der Hinrunde hatte Yamal mit einer Leistenverletzung zu kämpfen. Nun droht dem spanischen Nationalspieler im Saisonendspurt erneut ein Ausfall, was bei den Katalanen wegen des komfortablen Vorsprungs in der Liga allerdings noch zu verkraften wäre.

La Liga 2025/2026 28 26 2 2270′ 1 16 (3) 11 7.8 Champions League 2025-2026 10 10 874′ 4 6 (3) 4 7.9 Gesamt: 38 36 2 3144′ 5 0 0 22 (6) 15 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 38 - Per Game In Startaufstellung 36 0.9 Per Game Minuten 3144 82.7 Per Game Tore 22 0.6 Per Game Assists 15 0.4 Per Game

Barcelona mit klarem Polster, Spanien beobachtet genau

Durch den 1:0-Erfolg gegen Vigo vergrößerte das Team von Hansi Flick seinen Vorsprung auf Real Madrid auf neun Punkte. Sechs Spieltage vor Saisonende hat Barça damit beste Karten im Titelrennen. Bei einer schwereren Blessur könnte die Situation für Yamal dennoch brenzlig werden, denn die kommenden Wochen würden dann zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

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Auch Spaniens Perspektive spielt in die Überlegungen hinein: Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zählt der Europameister zu den Mitfavoriten, Yamal gilt dort als feste Größe im Kader.

Unterbrechung wegen medizinischem Notfall

Die Partie im Camp Nou wurde zudem für rund 20 Minuten unterbrochen, weil es auf der Tribüne einen medizinischen Notfall gab.