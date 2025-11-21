Nach den Deutschland Länderspielen: Florian Wirtz verletzt – Liverpool ohne DFB-Star gegen Nottingham

Florian Wirtz wird dem FC Liverpool beim anstehenden Premier-League-Spiel gegen Nottingham Forest nicht zur Verfügung stehen. Der Nationalspieler laboriert an muskulären Problemen und verpasst damit den ersten Einsatz nach der Länderspielpause. Teammanager Arne Slot äußerte sich zur Situation und gab eine vorsichtige Entwarnung mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

Muskelfaserriss ausgeschlossen – Wirtz muss pausieren

Wie Arne Slot am Freitag bestätigte, wird Wirtz das Heimspiel am Samstag um 16 Uhr gegen Nottingham Forest verpassen. Der 22-Jährige klagt nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft über muskuläre Beschwerden. „Das ist alles andere als optimal“, so der Niederländer auf der Pressekonferenz. Ein längerer Ausfall droht jedoch nicht – bereits für das Champions-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven am Mittwoch besteht Hoffnung auf eine Rückkehr.

Starkes Länderspiel-Comeback für das DFB-Team

Während der Länderspielpause zeigte sich Wirtz in Topform: Sowohl beim 2:0 gegen Luxemburg als auch beim 6:0-Kantersieg über die Slowakei stand er in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Besonders im zweiten Spiel konnte er glänzen und bereitete zwei Tore vor. Die Nationalmannschaft profitiert derzeit stark von seiner Kreativität – Liverpool muss kurzfristig auf diese Qualitäten verzichten.

Frimpong weiter verletzt, Alisson kehrt zurück

Neben Wirtz fällt auch Jeremie Frimpong weiter aus. Der ehemalige Leverkusener wird laut Slot voraussichtlich noch zwei bis drei Wochen fehlen. Der Rechtsverteidiger hatte sich vor einem Monat ebenfalls am Oberschenkel verletzt. Positiv aus Liverpooler Sicht: Stammtorhüter Alisson Becker ist nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder einsatzbereit und wird am Samstag im Kader stehen.