MLS-Play-offs: Messi zaubert Miami ins MLS-Halbfinale – Im Finale gegen Thomas Müller?

Messi-Gala bringt Inter Miami ins Conference-Finale – New York City wartet

Lionel Messi hat erneut gezeigt, warum er auch mit 38 Jahren noch zu den ganz Großen gehört. Mit einem überragenden 4:0 Auftritt führte er Inter Miami ins Halbfinale der MLS-Playoffs. In der Eastern Conference kommt es nun zum Duell mit New York City FC. Im Finale könnte dann Thomas Müller und Vancouver Whitecaps winken.

Messi übernimmt das Kommando in Cincinnati

Im Playoff-Viertelfinale bei Cincinnati übernahm Messi früh das Kommando. Der Weltmeister eröffnete den Torreigen in der 19. Minute selbst und glänzte anschließend als Vorlagengeber für alle weiteren Treffer. Mateo Silvetti (57.) und Doppeltorschütze Tadeo Allende (62., 74.) profitierten von Messis Übersicht und präzisem Passspiel.

Inter Miami dominierte das Spiel über weite Strecken und ließ dem Gegner kaum eine Chance. Trainer Javier Mascherano zeigte sich nach dem Schlusspfiff begeistert: „Die Mannschaft hat das perfekte Spiel gemacht. Messi zeigt jedes Wochenende, wozu er in der Lage ist – es ist ein Privileg, ihn zu trainieren.“

New York City überrascht Philadelphia

Der Finalgegner in der Eastern Conference ist New York City FC. Die Mannschaft setzte sich überraschend mit 1:0 bei der favorisierten Philadelphia Union durch – mit dem deutschen Abwehrspieler Kai Wagner in der Startelf. Ein früher Treffer reichte dem Team aus dem Big Apple zum Weiterkommen.

Das Halbfinale der Eastern Conference steigt am Samstag um 22:00 Uhr (MEZ) – Inter Miami geht als Favorit ins Spiel, muss aber auf die robuste Defensive von NYCFC gefasst sein.

Westen noch offen – Müller wartet auf Gegner

In der Western Conference steht Thomas Müllers Klub, die Vancouver Whitecaps, bereits im Finale. Der Gegner wird in der Nacht auf Dienstag ermittelt: Dann trifft San Diego FC auf Minnesota United (Anstoß 4:00 Uhr MEZ). Beide Teams lieferten sich in der regulären Saison enge Duelle – ein klarer Favorit ist nicht auszumachen.

Für Müller und Co. könnte es also zu einem spannenden West-Finale kommen, während im Osten alles auf den nächsten Messi-Moment wartet.