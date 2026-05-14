MLS: Messi mit Doppelpack – Müller siegt als Joker

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Vier Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zeigt Lionel Messi weiter Spitzenform. Der Superstar führte Inter Miami in der MLS mit vier Torbeteiligungen zu einem 5:3 gegen Cincinnati und traf dabei zweimal selbst. Auch Thomas Müller meldete sich nach einer krankheitsbedingten Pause erfolgreich zurück und brachte den Sieg von Vancouver als Joker über die Zeit.

Messi dominiert das Spektakel gegen Cincinnati

In einer wilden Partie gegen Cincinnati brachte der achtmalige Weltfußballer die Offensive von Inter Miami fast im Alleingang auf Touren. Messi erzielte die ersten beiden Treffer selbst in der 24. und 55. Minute, bereitete zudem das Tor von Mateo Silvetti in der 79. Minute vor und zwang Torhüter Roman Celentano in der 89. Minute zu einem Eigentor. Zuvor hatte der Argentinier bereits den Pfosten getroffen, ehe der Keeper den Ball mit dem Rücken ins eigene Netz lenkte.

Auch der mexikanische Nationalspieler German Berterame trug sich in dieser spektakulären Begegnung in die Torschützenliste ein und traf in der 84. Minute.

Müller zurück, Reus startet, Werner fehlt weiter

Thomas Müller feierte nach gut zwei Wochen Pause wegen Krankheit ein gelungenes Comeback. Der 36 Jahre alte Angreifer wurde in der 84. Minute für Vancouver eingewechselt und half, den 3:2-Vorsprung gegen Dallas ins Ziel zu bringen.

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Marco Reus stand für Los Angeles Galaxy gegen Kansas City von Beginn an auf dem Platz, konnte die 1:3-Niederlage in seinen 77 Einsatzminuten aber nicht verhindern. Timo Werner fehlte San Jose beim 2:3 gegen Seattle weiterhin verletzungsbedingt.

Messi führt die Scorerliste an

Mit nun elf Toren und fünf Vorlagen nach zwölf Spielen steht Messi an der Spitze der MLS-Scorerliste. Allein in den vergangenen drei Partien gelangen ihm vier Treffer und fünf Assists.