MLS: Marco Reus führt Los Angeles zum Sieg

Marco Reus hat die Los Angeles Galaxy in der MLS als Joker zum Auswärtssieg geführt. Beim 2:1 bei Atlanta United lieferte der Ex-Nationalspieler nach seiner Einwechslung beide Vorlagen für Gabriel Pec, der mit einem Doppelpack den vierten Saisonsieg der Kalifornier im zwölften Spiel sicherte.

Reus kommt, Galaxy dreht die Partie

Reus wurde in der 65. Minute eingewechselt, kurz darauf brachte Jay Fortune Atlanta in der 69. Minute in Führung. Doch Los Angeles schlug zurück, weil der 36 Jahre alte Kapitän mit zwei präzisen Zuspielen die Wende einleitete. Pec traf in der 74. und 79. Minute und stellte damit auf 2:1 für den früheren Meister, der das Spiel nach dem Rückstand noch an sich riss.

Galaxy bleibt in der Western Conference hinten dran

Mit nun 16 Punkten rangiert Galaxy auf Platz acht der Western Conference und liegt damit weiterhin deutlich hinter den Spitzenteams San José Earthquakes mit 29 Zählern und den Vancouver Whitecaps mit 26 Punkten. Die beiden Teams trennten sich im Topspiel des Tages 1:1, nachdem Vancouver zur Pause noch 1:0 geführt hatte.

Timo Werner, der verletzt fehlt, und Thomas Müller, der krank aussetzte, kamen dabei nicht zum Einsatz. Die beiden ehemaligen deutschen Nationalstürmer standen somit nicht auf dem Platz.