MLS Fußball heute: Müller gewinnt Auftakt – Werner muss Premiere verschieben

Thomas Müller hat seine Mission Meisterschaft in der Major League Soccer mit den Vancouver Whitecaps erfolgreich begonnen. Beim Saisonauftakt siegte der Vizemeister knapp 1:0 gegen Real Salt Lake, das entscheidende Tor erzielte Aziel Jackson in der 53. Minute. Müller bezeichnete den Erfolg als „schwer erkämpften Sieg“ und lobte Jackson als „Man of the Match“. Gleichzeitig gab es im Auftaktprogramm weitere Schlagzeilen: Timo Werner fehlte bei San Jose aufgrund des fehlenden Visas und Titelverteidiger Inter Miami um Lionel Messi verlor deutlich bei Los Angeles FC.

Müller und Vancouver: hart erkämpfter Saisonauftakt

Thomas Müller (36) und sein Team starteten mit einem knappen 1:0 (0:0) in die MLS-Saison. Der Spielverlauf blieb zunächst umkämpft, die Entscheidung fiel nach der Pause durch einen Treffer in der 53. Minute. Müller, der im Vorjahr mit den Caps das MLS-Finale gegen Inter Miami und Lionel Messi verloren hatte, sprach vor dem Auftakt von einer noch offenen Rechnung und bezeichnete den Sieg nun als wichtiges Ausrufezeichen für die Mission Meisterschaft.

Major League Soccer St. Louis City 1.38 xG 0.59 1 1 Charlotte Major League Soccer FC Cincinnati 2.25 xG 0.22 2 0 Atlanta United FC Major League Soccer DC United 0.91 xG 0.41 1 0 Philadelphia Union Major League Soccer Orlando City SC 1.31 xG 3.88 1 2 New York Red Bulls Major League Soccer Vancouver Whitecaps 1.20 xG 0.62 1 0 Real Salt Lake Major League Soccer Austin 1.56 xG 0.88 2 2 Minnesota United FC Major League Soccer FC Dallas 1.61 xG 0.98 3 2 Toronto FC Major League Soccer Houston Dynamo 1.09 xG 0.76 2 1 Chicago Fire Major League Soccer Nashville SC 2.91 xG 0.93 4 1 New England Revolution Major League Soccer Los Angeles FC 2.79 xG 0.96 3 0 Inter Miami Major League Soccer Portland Timbers 0.94 xG 1.01 3 2 Columbus Crew Major League Soccer San Diego 1.88 xG 0.30 5 0 CF Montreal Major League Soccer San Jose Earthquakes 2.61 xG 0.50 3 0 Sporting Kansas City

Aziel Jackson als Matchwinner

Der 24-jährige Offensivspieler Aziel Jackson erzielte das einzige Tor und wurde zum „Man of the Match“ gekürt. Jacksons Treffer entschied das Spiel zugunsten der Kanadier und sicherte dem Vizemeister drei Punkte zum Saisonauftakt. Gleichzeitig unterstrich die Leistung, wie wichtig individuelle Entscheider in engen Partien sind.

Timo Werner fehlt bei San Jose – Visumprobleme erwartet

Timo Werner musste seine Premiere für die San Jose Earthquakes verschieben und stand beim souveränen 3:0 (2:0) gegen Sporting Kansas City noch nicht im Kader. Der 29-Jährige war erst kürzlich von RB Leipzig in die MLS gewechselt; Trainer Bruce Arena rechnete bereits damit, dass es mit dem Visum für den 57-maligen Nationalspieler „ein paar Wochen“ dauern könnte. San Jose zeigte derweil eine überzeugende Leistung ohne den Neuzugang.

Inter Miami unterliegt bei LAFC – Messi bleibt ohne Torschuss

Superstar Lionel Messi und Inter Miami verloren das Duell bei Los Angeles FC klar mit 0:3 (0:1). Vor 76.000 Zuschauern im Memorial Coliseum – der zweitgrößten Kulisse in der MLS-Geschichte – kam der 38-jährige Messi zu keinem Torschuss, obwohl Inter Miami das Spiel dominierte. LAFC-Trainer Marc Dos Santos kommentierte: „Wir haben uns einfach auf den besten Messi vorbereitet, und wenn du dich auf den besten Messi vorbereitest, musst du rund um den Strafraum Überzahl um ihn herum haben“, und bewertete den Erfolg als verdiente Art zu gewinnen.