Mit Kai Havertz wieder im Kader – Premier League: Arsenal ist Hinrunden-Meister

Mit einer herausragenden Leistung im zweiten Durchgang hat der FC Arsenal am Dienstag, den 30. Dezember 2025, seine Ansprüche auf die englische Meisterschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die „Gunners“ sicherten sich den Titel des Hinrunden-Meisters, nachdem sie Aston Villa im letzten Premier-League-Spiel des Jahres mit 4:1 (0:0) besiegten. Kai Havertz kehrte wieder ins Aufgebot zurück, während Gabriel Jesus nach seiner Verletzungspause glänzte.

Dominante zweite Halbzeit sichert deutlichen Sieg

Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Arsenal im zweiten Durchgang auf und dominierte das Geschehen auf dem Platz. Gabriel erzielte in der 48. Minute das erste Tor per Oberschenkel nach einer Ecke. Nur vier Minuten später erhöhte Martin Zubimendi nach einer Vorlage von Kapitän Martin Ødegaard. Leandro Trossard stellte mit seinem Treffer in der 69. Minute den klaren Vorsprung her, der erst nach einem VAR-Check bestätigt wurde.

Tabelle der Premier League

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Arsenal N S S S S > 19 14 3 2 37 12 25 45 2 Manchester City S S S S S > 18 13 1 4 43 17 26 40 3 Aston Villa S S S S N > 19 12 3 4 30 23 7 39 4 FC Liverpool U U S S S > 18 10 2 6 30 26 4 32 5 Chelsea FC U S U N U > 19 8 6 5 32 21 11 30 Premier League 2025/2026

Comeback von Gabriel Jesus und Rückkehr von Kai Havertz

Die Londoner ließen nicht nach und sorgten für weiteren Jubel, als Gabriel Jesus nur eine Minute nach seiner Einwechslung in der 78. Minute das Tor erzielte. Der Brasilianer kehrte nach langer Verletzungspause zurück auf den Platz. Kai Havertz, der ebenfalls aufgrund einer Verletzung länger pausieren musste, stand wieder im Kader, blieb jedoch über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Aston Villa verpasst Chancen in der Nachspielzeit

In der achtminütigen Nachspielzeit hatten die Gäste aus Birmingham ihre besten Gelegenheiten, scheiterten jedoch am Pfosten und am Arsenal-Torhüter David Raya. Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit konnte Ollie Watkins für Aston Villa den Ehrentreffer erzielen, nachdem die Mannschaft zuvor elf Pflichtspiele in Serie gewonnen hatte.

Arsenal bleibt an der Tabellenspitze

Mit dem klaren Sieg behauptet Arsenal die Tabellenführung in der Premier League. Nach 19 Spielen stehen die „Gunners“ bei 45 Punkten und einer Tordifferenz von 25. Manchester City, der Tabellenzweite, hat 40 Zähler und ein besseres Torverhältnis, jedoch ein Spiel weniger absolviert. Die „Citizens“ haben die Möglichkeit, am Neujahrstag gegen AFC Sunderland wieder näher heranzurücken. Aston Villa bleibt auf Platz drei, hat aber nun sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus London.

Quelle: https://www.sportschau.de/fussball/premier-league/arsenal-dreht-gegen-aston-villa-auf-und-wird-hinrunden-meister,spielbericht-arsenal-aston-villa-100.html