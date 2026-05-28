Micky-Maus-Magazin „Woltemessi“: Nationalspieler erhält eigene Comic-Geschichte

Nick Woltemade bekommt eine ungewöhnliche Bühne abseits des Spielfelds. Der Fußball-Nationalspieler wird in der neuen Ausgabe des Micky-Maus-Magazins zur Hauptfigur eines Comics, der pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft erscheint.

Nick Woltemessi im Entenhausen-Abenteuer

Unter dem Titel „Dribbling ins Glück“ schlüpft der 24-Jährige in die Rolle von „Nick Woltemessi“. In der Geschichte hilft er einem Teamkollegen, der nach dem Verlust seines Glücksbringers offenbar nicht nur sein Selbstvertrauen, sondern auch sein fußballerisches Können eingebüßt hat.

Gemeinsam mit den bekannten Bewohnern aus Entenhausen, darunter Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track, macht sich Nick auf die Suche nach einer Lösung, um seinen Mitspieler wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Die neue Ausgabe erscheint anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis 19. Juli.

Vorbild für junge Leserinnen und Leser

Johannes Kanty, verantwortlicher Redakteur des Magazins, lobte Woltemade ausdrücklich: „Der Fußball bietet mit all seinen Facetten von Können, Glück, Aberglaube und Teamgeist reichhaltigen Stoff für mitreißende Geschichten. Wir sind begeistert von Nick Woltemade, der menschlich und sportlich ein Vorbild für unsere jungen Leserinnen und Leser ist“, sagte er.

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Auch abseits der Comicseite spielt der Stürmer in diesen Tagen eine Rolle im DFB-Team. Zwei Tage nach dem Testspiel am Sonntag gegen Finnland reist er mit der Nationalmannschaft in die USA.

Interview in der Magazin-Ausgabe

Zusätzlich zur Comic-Geschichte enthält die Ausgabe ein Interview mit Woltemade. Sportlich steht für ihn und das DFB-Team zunächst am 14. Juni das erste Vorrundenspiel gegen Curacao auf dem Programm, zuvor wartet am 6. Juni noch der letzte Test gegen die USA.