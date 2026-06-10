Mexiko-Stadt erwartet die WM 2026 Eröffnung mit Unwetter-Warnung und Shakira-Feier

Über dem Aztekenstadion und der WM-Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt ziehen dunkle Wolken auf. Für morgen sagen die Behörden in der mexikanischen Hauptstadt Starkregen, Gewitter, Hagel und kräftige Windböen voraus, bereits in den vergangenen Tagen wurde in der 23-Millionen-Einwohner-Metropole mehrfach die zweithöchste Alarmstufe Orange ausgerufen.

Die Hoffnung der Organisatoren bleibt, dass das Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika um 13 Uhr Ortszeit, also um 21 Uhr in Deutschland, noch vor dem Einsetzen der Gewitter über die Bühne geht. In Mexiko-Stadt treten die Unwetter zumeist erst am Nachmittag auf.

Trump bleibt wohl fern

Auch politisch ist die Lage angespannt. Donald Trump, der 79 Jahre alte US-Präsident, dürfte der Eröffnung fernbleiben, obwohl er mit Fifa-Boss Gianni Infantino, 56, gut befreundet ist und sich in der Vergangenheit mehrfach begeistert über die WM geäußert hat. Zwischen den USA und Mexiko herrscht derzeit jedoch wenig Harmonie, Trump und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, 63, misstrauen einander.

Schon in den USA war Trump bei Sportterminen nicht willkommen. Beim Besuch des NBA-Finals in New York wurde er im Madison Square Garden von den Fans ausgebuht. In Mexiko dürfte ihm ein ähnlicher Empfang drohen.

Shakira und zahlreiche Show-Stars

Für Glanz sollen vor allem die Show-Acts sorgen. Angeführt wird das Programm von Shakira, 49, die gemeinsam mit dem nigerianischen Afrobeats-Künstler Burna Boy den offiziellen WM-Song „Dai Dai“ singt. Dazu treten Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules und Tyla auf.

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Die Fußballbegeisterung im Land ist ohnehin riesig. Kaum eine Werbung kommt ohne WM-Bezug aus, auf den Straßen tragen viele Menschen Trikots, und zahlreiche Kneipen haben mexikanische Fahnen aufgehängt.

Ganz störungsfrei verläuft die Euphorie allerdings nicht. Lehrer, Angehörige von Vermissten, Landwirte, Lkw-Fahrer und ehemalige Richter haben Proteste während der WM angekündigt, einige Demonstrationen gerieten bereits in den vergangenen Tagen außer Kontrolle.