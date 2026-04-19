Messi glänzt bei Debüt von Trainer Hoyos

Lionel Messi hat Inter Miami mit einem Doppelpack zum 3:2-Erfolg über die Colorado Rapids geführt und seinem neuen Chef auf der Bank damit einen perfekten Einstand beschert. Beim Debüt von Interimstrainer Guillermo Hoyos in der MLS war der argentinische Weltmeister vor 75.824 Zuschauern im Footballstadion von Denver erneut der Taktgeber. Das Spiel war vor dem Hintergrund des großen Interesses verlegt worden und wurde so zur zweitgrößten Kulisse der Liga-Geschichte.

Messi entscheidet die Partie

Der Superstar eröffnete den Abend per verwandeltem Foulelfmeter, ehe er in der Schlussphase mit einer sehenswerten Einzelaktion den späten Siegtreffer erzielte, als alles bereits nach einem Remis aussah. Für Meister Miami war es der vierte Sieg in der noch jungen MLS-Saison.

Hoyos übernimmt nach Mascherano

Hoyos sprach anschließend von Messis außergewöhnlichem Einfluss und schwärmte: „Wir haben den größten Spieler der Geschichte, jemanden, der das Momentum eines Spiels komplett wenden kann“. Der 63-Jährige gilt seit Langem als Vertrauter Messis und hatte erst am Dienstag die Nachfolge von Erfolgscoach Javier Mascherano (41) angetreten, der aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Zuvor war Hoyos beim Klub in der Nachwuchsförderung und als Sportdirektor tätig; er soll die Mannschaft in den kommenden Spielen betreuen.

Nur ein Rekordspiel zog mehr Fans an

Die Begegnung in Denver wurde wegen des außergewöhnlich großen Zuschauerinteresses verlegt und fand schließlich vor der zweitgrößten Kulisse der Liga-Historie statt. Mehr Fans sahen bislang nur das Duell zwischen Los Angeles Galaxy und Los Angeles FC im Juli 2023, als 82.110 Zuschauer dabei waren.