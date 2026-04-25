Meisterfeier FC Bayern München: Wann ist die Meisterfeier auf dem Marienplatz München? + TV Sender

Der FC Bayern München plant seine Meisterfeier in diesem Jahr am Sonntag nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln. Auf dem Rathausbalkon am Marienplatz sollen die Münchner ihre 35. deutsche Meisterschaft feiern, anschließend geht es weiter mit den Fans auf dem Platz vor dem Rathaus.

Wann die Schale überreicht wird

Die Meisterschale erhält der Rekordmeister nach dem letzten Bundesliga-Spieltag. Für den FC Bayern ist das Heimspiel am 16. Mai gegen Köln der entscheidende Termin, an dem die Geschäftsführerin beziehungsweise die Geschäftsführer der DFL die Trophäe übergeben.

Feiertermin auf dem Marienplatz steht fest

Lange war offen, ob der FC Bayern wegen eines möglichen Triple-Erfolgs später feiern würde. Nach Informationen der BILD findet die Party nun doch schon am 17. Mai statt, also einen Tag nach dem Köln-Spiel. Dann werden die Bayern-Stars im Rathaus von Münchens neuem Oberbürgermeister Dominik Krause empfangen, bevor die Meisterfeier mit Schale und Anhängern auf dem Marienplatz beginnt.

Frauen und Männer feiern nicht gemeinsam

Eine gemeinsame Feier mit den FCB-Frauen wird es in diesem Jahr nicht geben. Zwar liegen die Münchnerinnen mit 13 Punkten Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Partien klar auf Titelkurs und werden voraussichtlich ebenfalls Meister, sie müssen am 17. Mai jedoch noch gegen den Hamburger SV antreten. Deshalb braucht das Frauenteam einen eigenen Termin, um die Trophäe im Rathaus entgegenzunehmen.

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TV Übertragung und möglicher Triple-Fall

Die offizielle Feier auf dem Marienplatz soll vom BR übertragen werden. Wir auch nn den vergangenen Jahren beginnt die Übertragung gegen 13.15 Uhr und dauert 2,5 Stunden. Moderation: Markus Othmer, Kommentar: Bernd Schmelzer

Sollte der FC Bayern am 23. Mai auch den DFB-Pokal holen und am 30. Mai in Budapest zusätzlich die Champions League gewinnen, wäre nach aktuellem Stand noch eine weitere Titelparty auf dem Marienplatz vorgesehen. 2013 präsentierten die Bayern im Triple-Jahr ebenfalls alle drei Trophäen bei einer Extra-Feier, 2020 fiel die Feier zum Sextuple-Sieg wegen der Corona-Pandemie aus.