Kylian Mbappé lobt Wirtz vor Deutschland gegen Frankreich: „Ein wirklich guter Spieler“

Vor dem kleinen Finale der Nations League zwischen Deutschland und Frankreich richtet sich der Blick nicht nur auf das sportliche Kräftemessen – auch persönliche Wertschätzung steht im Fokus. Frankreichs Superstar Kylian Mbappé findet deutliche Worte über Florian Wirtz und sorgt damit für Gesprächsstoff vor dem Spiel um Platz drei.

Große Worte für Wirtz: Mbappé schwärmt vom DFB-Talent

Kylian Mbappé hat sich vor dem Aufeinandertreffen mit der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart (15:00 Uhr, live bei RTL und DAZN) lobend über Florian Wirtz geäußert. Im Interview mit RTL/ntv bezeichnete er den Leverkusener als „Top-Talent“ und fügte hinzu: „Deutschland kann sich glücklich schätzen, einen Spieler wie ihn zu haben.“ Mbappé, der kürzlich zu Real Madrid gewechselt ist, beobachtet die Entwicklung des deutschen Offensivspielers offenbar genau – auch mit Blick auf einen möglichen Wechsel.

Wirtz vor Transfer zum FC Liverpool?

Die Zukunft von Florian Wirtz könnte schon bald auf der Insel liegen. Aktuell verdichten sich die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Liverpool. Auch Mbappé scheint darüber informiert zu sein: „Es sieht so aus, als würde er diesen Sommer wechseln“, so der Franzose. Ein Transfer in die Premier League wäre für Wirtz der nächste Schritt auf seiner Karriereleiter – und womöglich ein entscheidender für seine internationale Entwicklung.

Deutschland gegen Frankreich: Duell der Enttäuschten

Beide Teams verpassten den Einzug ins Finale der Nations League – Frankreich unterlag in einem spektakulären Halbfinale Spanien mit 4:5, Deutschland musste sich Portugal mit 1:2 geschlagen geben. Nun geht es in Stuttgart nur noch um Platz drei – sportlich gesehen kein Highlight, aber dennoch ein Prestigeduell zweier großer Fußballnationen.

Letzte Standortbestimmung vor der Sommerpause

Für beide Nationalteams ist das Spiel auch eine letzte Gelegenheit, vor der Sommerpause Erkenntnisse zu sammeln. Spieler wie Wirtz und Mbappé stehen dabei besonders im Fokus – nicht nur wegen ihrer Klasse, sondern auch wegen ihrer ungewissen Zukunft. Während Mbappé bei Real Madrid neu durchstartet, könnte Wirtz bald ein neues Kapitel in Liverpool aufschlagen.