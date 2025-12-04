Mayor League Finale: Lisa Müller verzichtet auf Finalbesuch – Eigene Reitkarriere geht vor

Während Thomas Müller in Kanada mit den Vancouver Whitecaps auf das MLS-Finale gegen Lionel Messis Inter Miami zusteuert, bleibt seine Frau Lisa Müller in Deutschland. Der Grund: Ein wichtiges Reitturnier und die eigenen sportlichen Prioritäten. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Wege der beiden sportlich bedingt trennen.

MLS-Finale mit familiärer Unterstützung

Am Samstagabend (20:30 Uhr deutscher Zeit, Apple TV) steigt in Vancouver das Finale zwischen den Whitecaps und Inter Miami – ein echtes Highlight der nordamerikanischen Fußball-Saison. Doch Thomas Müller wird auf prominente Unterstützung verzichten müssen: Ehefrau Lisa reist nicht nach Nordamerika. Statt an der Seite ihres Mannes zu sein, bleibt sie in Deutschland – aus gutem Grund. Trotz Lisas Abwesenheit muss Thomas Müller im Finale nicht ganz auf familiären Rückhalt verzichten. Vater Gerhard Müller und Bruder Simon haben sich angekündigt, um ihn vor Ort in Vancouver zu unterstützen. Der sportliche Fokus liegt nun auf dem Endspiel gegen Lionel Messi – ohne Ehefrau, aber mit vollem Einsatz.

Dressur statt Fußball: Lisa Müller bei Hallen-Highlight im Einsatz

Wie BILD berichtet, nimmt Lisa Müller zeitgleich am renommierten Reitturnier „Amadeus Horse Indoors“ in Salzburg teil, das bis zum 7. Dezember läuft. Es ist eines der wichtigsten Events der Hallensaison im Dressursport mit Teilnehmern aus über 50 Nationen. Ihre aktive Karriere als Dressurreiterin kollidiert damit terminlich mit dem Finale ihres Mannes. Für Lisa Müller sei ein Umzug oder eine Reise nach Kanada mitten in der laufenden Turniersaison schlicht nicht sinnvoll.

Thomas Müller bleibt gelassen

Thomas Müller selbst hatte bereits im August erklärt, warum seine Frau bisher nicht mit ihm nach Kanada gezogen sei: „Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier.“ Die enge Taktung im Dressurkalender und der Aufbau ihres eigenen sportlichen Standbeins seien nicht mit einer längeren Auslandsreise vereinbar. Jetzt überschneiden sich sogar sein letzter MLS-Auftritt 2025 mit ihrem Turnierkalender.