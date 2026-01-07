Marc-André ter Stegen: Torwart muss verletzt aus Saudi-Arabien abreisen

Marc-André ter Stegen muss aufgrund einer Verletzung vorzeitig aus Saudi-Arabien abreisen. Der Torwart des FC Barcelona verletzte sich während der Vorbereitung auf den spanischen Supercup und konnte das Training nicht fortsetzen. Der Verein hat die Abreise mittlerweile bestätigt, während die Schwere der Verletzung noch unklar bleibt.

Ter Stegen verlässt Saudi-Arabien

In einem unglücklichen Verlauf der Vorbereitung auf den spanischen Supercup hat sich Marc-André ter Stegen verletzt und musste das Training des FC Barcelona nach nur 25 Minuten abbrechen. Die katalanische Zeitung „Sport“ berichtete zuerst über den Vorfall, der Verein bestätigte später die Abreise des Nationaltorwarts. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die genaue Diagnose der Verletzung und die voraussichtliche Ausfallzeit noch nicht bekannt.

Barcelona trifft auf Athletic Bilbao

Der FC Barcelona steht vor einem wichtigen Halbfinale im Supercup gegen Athletic Bilbao. In Abwesenheit von ter Stegen wird voraussichtlich Joan Garcia im Tor stehen. Zudem wird Diego Kochen, der Torhüter der zweiten Mannschaft, am Mittwoch in Saudi-Arabien erwartet, um das Team zu unterstützen. Barça wird versuchen, ohne ihren Stammtorhüter die nächsten Schritte im Wettbewerb zu gehen.

Wechselgerüchte um ter Stegen

Marc-André ter Stegen kehrte erst vor kurzem nach einer langen Verletzungspause auf das Spielfeld zurück und hatte im Pokal sein Comeback gegeben. Um seine Chancen auf eine Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu wahren, benötigt der 33-Jährige jedoch regelmäßige Spielpraxis. Es gibt bereits Spekulationen über einen möglichen Winterwechsel, insbesondere zu LaLiga-Rivale FC Girona, der derzeit auf dem drittletzten Platz der Liga steht und in Abstiegsgefahr schwebt.

FC Girona zeigt Interesse

Der FC Girona könnte eine interessante Option für ter Stegen darstellen. Girona-Trainer Michel hat sich positiv über den Torwart geäußert und betont, dass er einen Spieler wie ter Stegen im Team haben möchte. „Er ist ein Topspieler“, erklärte er kürzlich. Mit der aktuellen Situation im Team, das die meisten Gegentore kassiert hat, könnte ter Stegen die nötige Möglichkeit bekommen, sich wieder ins Rampenlicht zu spielen.

Sein Vertrag bei Barcelona läuft bis 2028, doch der finanziell angeschlagene Klub könnte daran interessiert sein, ter Stegen abzugeben, um sein hohes Gehalt einzusparen. Die Situation bleibt angespannt, während der Torwart auf der Suche nach einer Lösung ist, die seinen Ansprüchen als Nationalspieler gerecht wird.

