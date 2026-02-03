Marc-Andre ter Stegen: Leih-Abbruch und Barca-Rückkehr?

Der FC Barcelona plant anscheinend, Marc-André ter Stegen trotz seiner Verletzung nicht vorzeitig von seiner Leihe beim FC Girona abzuziehen. Trotz Berichten über eine schwerwiegende Muskelverletzung des deutschen Torhüters und der Möglichkeit einer Rückkehr zu seinem Stammverein, haben interne Quellen klargestellt, dass eine vorzeitige Rückkehr ausgeschlossen ist. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf ter Stegens WM-Träume haben.

Barcelona hält an Leihvertrag fest

Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, sehen die Verantwortlichen des FC Barcelona keinen Anlass, den Leihvertrag mit dem FC Girona zu kündigen. Selbst die Verletzung, die ter Stegen erlitten hat, verändert nichts an den Vereinbarungen, die bis zum Ende der Saison gültig sind. Das Management der Katalanen ist überzeugt, dass der Torhüter weiterhin Teil des Plans ist.

Verletzung wirft Schatten auf WM-Chancen

Ter Stegen zog sich eine „Verletzung des linken Oberschenkelmuskels“ zu und könnte bis zu zwei Monate ausfallen, wie spanische Medien berichten. Dies könnte nicht nur seine Rückkehr zu Barcelona verzögern, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf seine Teilnahme an der kommenden WM haben. Coach Hansi Flick hat bereits Joan Garcia als klare Nummer eins im Tor der Katalanen nominiert, was ter Stegens Rolle nach seiner Genesung noch ungewisser macht.

Rehabilitation im Barça-Trainingszentrum

Trotz der Entscheidung, den Leihvertrag nicht vorzeitig zu beenden, darf ter Stegen das Trainingszentrum Ciutat Esportiva nutzen, um seine Rehabilitation zu beginnen. Der FC Barcelona hat eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Spieler, der weiterhin unter Vertrag steht. Girona hat am Montagabend bestätigt, dass weitere medizinische Untersuchungen folgen werden, um die genaue Diagnose und Prognose zu klären.