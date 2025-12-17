Marc-André ter Stegen-Comeback für Barca: Ohne Gegentor mit Blick auf die WM 2026 (Update)

Marc-André ter Stegen feierte ein starkes Comeback im Tor des FC Barcelona und blieb beim 2:0-Sieg im spanischen Pokal gegen CD Guadalajara ohne Gegentor. Der 33-Jährige, der kurz vor der WM 2026 steht, zeigte, dass er trotz seiner Verletzungszeit immer noch ein technisch versierter Torwart ist. Dennoch bleibt seine Zukunft bei den Katalanen ungewiss, da der Verein offenbar an einem Verkauf interessiert ist.

Ter Stegens Rückkehr ins Tor von Barcelona

Marc-André ter Stegen erfüllte beim Pokalspiel gegen CD Guadalajara seine Pflicht und konnte nach einer langen Verletzungsphase endlich wieder Spielpraxis sammeln. Der DFB-Keeper, der seit seiner Rückenoperation im Mai nicht mehr zwischen den Pfosten stand, zeigte sich aufmerksam und souverän. Trotz der defensiven Ausrichtung des Drittligisten hatte ter Stegen in der ersten Halbzeit wenig zu tun und wurde erst in der 79. Minute ernsthaft geprüft.

Trainer Hansi Flick lobt ter Stegen

Der deutsche Nationaltrainer Hansi Flick äußerte sich positiv über ter Stegens Leistung: „Für mich ist Marc der Kapitän. Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben.“ Dennoch betonte Flick, dass ter Stegen nur für dieses eine Spiel im Tor stand, da Stammtorwart Joan García geschont wurde. Auch der zweite Torwart Wojciech Szczesny musste sich hinten anstellen.

Die spanische Presse würdigt ter Stegens Vorstellung

Die spanischen Medien lobten ter Stegens Comeback. Das Sportblatt Mundo Deportivo bezeichnete seine Vorstellung als „aufmerksam“, während die Zeitung Sport anmerkte, dass der Keeper zwar wenig zu tun hatte, aber dennoch seine Technik und Risikobereitschaft unter Beweis stellte. Seine Spielweise verdeutlicht, dass er nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist.

Ungewisse Zukunft für ter Stegen bei Barcelona

Trotz seines soliden Comebacks steht ter Stegens Zukunft in Barcelona auf der Kippe. Berichten zufolge wurde dem Keeper bereits signalisiert, dass der Verein bereit ist, ihn zu verkaufen. Angesichts der Anforderungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die Spielpraxis vor der WM zu erhöhen, wird über einen potenziellen Winterwechsel spekuliert. Ter Stegens Vertrag bei den Katalanen läuft bis 2028, was die Situation zusätzlich kompliziert. Flick räumte ein, dass es letztlich ter Stegens Entscheidung sei, ob er bleibt oder geht.